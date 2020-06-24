甘肅石窟重修「笑佛」樣貌變滑稽　網民嘲「說好的寶相莊嚴呢？」

甘肅省西和縣法鏡寺石窟內有佛像經修繕後，近日被網民指表情太過滑稽，隨即引起熱議；當地石堡鎮文化站回應稱，村民發現佛像頭部損壞，遂找來匠人修繕，而石像名為「寒山笑世佛」，因此「笑」是其特徵，整修後的樣貌與原本沒有太大差異。

法鏡寺石窟又被稱為「石堡石窟」，因唐代大詩人杜甫曾經留詩而聞名，現存14尊石窟佛像，最早開鑿於北魏太和年間，當中2尊佛像梳高髮髻，雙耳垂肩，面容古拙憨厚，手勢呈大無畏印，整體造型質樸厚重；惟經過自然風化及「文革」期間的破壞，佛像身體僅存石胎，且泥皮脫落，當地村民於2000年7月進行重修。

然而，佛像修繕後的模樣看來相當「滑稽」，不僅眼睛變得彎曲狹長，連嘴巴都被弄到似笑非笑的樣子，網民形容「這不就是卡通櫻桃小丸子的中野爺爺嗎？」、「這是對藝術的褻瀆」、「不會修就別瞎修」、「說好的寶相莊嚴呢？」；但也有意見認為，出現這種情況可能是因為村民想重修文物，但不獲政府撥款，大家只好「發揮創意，自行修繕」。

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文化站站長汪娟奎指出，村民在1998年發現佛像頭部損毀，且有泥皮脫落情況，於是發起籌款聘請匠人進行修繕，但未有改變佛像原貌，僅是在修復時增加佛像的顏色，而「笑」本來就是笑佛的特徵。有關說法隨即遭到質疑，有網民指出法鏡寺確實有「寒山笑世佛」，但是位在13號窟而非被村民重修佛像頭部的22、23號窟；此外，13號窟北崖立佛是法鏡寺唯一保存完好的造像，即使面帶微笑，卻仍稱得上是法相莊嚴。

過往也曾有佛像遭「濃妝艷抹」破壞，四川安岳石窟造像於2018年被人用彩色油漆「修復」，原本古樸端莊、精妙絕倫的千年佛像被彩漆刷得大紅大綠、艷俗無比。安岳石窟是現存中國古代佛教造像遺址最集中的縣城，已發現歷代石窟造像200多處，造像10萬餘尊，尤以唐代造像的宏偉和兩宋造像的精美聞名於世，具有上承雲岡、龍門，下啟大足石刻的地位。