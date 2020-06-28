韓國貓咪演繹打工心聲　極亂毛髮似未瞓醒　特出造型吸逾萬粉絲

作為全球最傲嬌動物代表的喵星人，舉手投足往往都牽動一眾貓奴的心。韓國一隻家貓近來就以「長年未瞓醒」的造型，成功在貓咪網紅界殺出重圍， Instagram帳號在1年半期間火速吸粉，成為不少上班族的精神食糧。

韓國一隻家貓經常向奴才報以「長年未瞓醒」的樣子，結果被拍照上傳到Instagram，成為貓咪界網紅，吸引大批粉絲追蹤。（ig「malsook03.01」圖片）

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這隻5歲大的韓國貓咪名叫「malsook」，家中還有另一隻3歲的貓妹妹，牠與一般眼仔碌碌的喵星人不同，「malsook」全身都是厚實的毛髮，即使貓天生愛整理毛髮，但牠舔毛沖完涼的樣子仍猶如一名不扣小節的大漢，就像每天早上剛睡醒、未梳頭髮的人類，非常厭世，絕非走一般賣萌路線的貓咪。

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「malsook」的奴才經常在Instagram分享主子日常生活照，牠表情多多，一時裝作抑鬱，一時因太肚餓而雙目無神，幾乎每一張都可用作改圖並配上對白。憑着特出的外表和與奴才搞笑的互動，牠的IG帳號自2018年12月開設以來，已吸引逾6.3萬人追蹤，每天都讓一眾小粉絲的內心感到治癒。

（IG：malsook03.01）