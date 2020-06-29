妻頭部中槍伏屍沙發　警長夫供稱自殺　外家提關鍵證據揭謊言

泰國曼谷邦卡皮區（Bang Kapi）30歲女子波雅姆瑟（Pimchadaporn Pooyamsai）本月20日被發現伏屍家中沙發，頭部左側遭子彈貫穿，其警長丈夫布頌（Songklod Boonsong）事後供稱她是自殺，惟妻子外家提出了關鍵證據反駁有關說法，布頌最終在上周一（22日）坦承犯案。

警方表示，當日接獲布頌報案後抵達現場，發現波雅姆瑟身穿睡衣伏屍沙發，頭部有點45口徑子彈造成的傷痕。布頌聲稱，當晚下班回家在睡夢中突然被一聲槍響驚醒，並嚇然發現妻子吞槍自盡，至於她為何自殺則不得要領。

不過，波雅姆瑟的母親指出，愛女生前常在Facebook上分享生活點滴，不久前還計劃帶其小孩去旅行，很難相信她會突然自殺，而且她毫無槍械知識，「雖然她（波雅姆瑟）頭部左側有彈孔，但她是右撇子，不可能用左手開槍」。另外，布頌被指脾氣暴躁，經常毆打波雅姆瑟。

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警方進一步調查後，布頌終承認犯案，供稱妻子當日因得悉他令到第三者懷孕，以致二人發生爭執，後來他想和妻子一起上床睡覺卻遭拒絕，一氣之下拿起手槍威嚇，豈料竟然誤中妻子；他強調，當時非常後悔，甚至一度打算自殺。

警方表示，將改從謀殺的方向進行調查；家屬表示，波雅姆瑟的死令人極度悲痛，希望當局早日替她討回公道。