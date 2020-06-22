南非買兇殺人案　懷孕8個月少婦慘遭殘忍殺害　遺體吊樹上　

南非約翰內斯堡（Johannesburg）一名懷有8個月身孕的28歲女子本月初慘遭殺害，兇手更殘忍地將其遺體懸吊樹上；警方周一（15日）拘捕了31歲男疑犯馬雷范尼（Muzikayise Malephane），經調查發現是一宗買兇殺人案件，但馬雷范尼堅拒透露幕後主謀身份。

警方表示，女事主普勒（Tshegofatso Pule）在6月4日前去探望男友兼腹中孩子的父親紹巴（Ntuthuko Shoba），兩人一度發生爭執，後來紹巴召了一輛的士送普勒回家，惟普勒便卻自此失蹤。

約4日後，有市民報稱在郊區的一棵樹上懸着一具女性遺體，警方派員前往調查，確認死者是失蹤多日的普勒，並發現其胸口有多處刀傷，反映兇手的犯案手法極其殘忍。

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經調查後，警方周一拘捕了疑兇馬雷范尼，他供稱有人開價7萬元南非蘭特（約3.1萬港元）要他殺害普勒，而主謀跟女事主稔熟，事前暗地裡策劃了多個月。

馬雷范尼又透露，當時的士內除了司機，還有他和普勒以及一名第三者；馬雷范尼先是突然掏出刀猛刺普勒，然後將重傷的普勒吊在一棵樹上，令她無法掙脫及逃跑。警方稱，馬雷范尼已認罪，惟另一名疑犯仍未落網，強調會繼續調查。

事件令人震驚，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）形容這類針對女性的案件對國家來說是一種恥辱，會投放更多資源去訓練警方打擊罪案；不過有人權組織表示，當局應著重改變社會對待男女的觀念。