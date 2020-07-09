18歲「拋妻棄女」　16年後女兒突來電　美藝術家：救了我一命

美國藝術家梅特森（Matjames Metson）在16歲時與塞拉尼（Selanie）譜初戀，兩年後塞拉尼誕下女兒泰勒（Tyler），惟梅特森以未有心理準備做爸爸為由一走了之。多年後，30歲的梅特森在新奧爾良市（New Orleans）事業略有小成，然而2005年颶風卡特里娜（Katrina）吹襲，令他幾乎失去一切，在絕望之際，突然接到已16歲的女兒泰勒來電，梅特森形容「當時那一通電話救了我一命」。

初次抱起女兒僅30秒就受不了

梅特森雙親都是藝術家，而繼父亦是藝術教授，他憶述自幼經常搬家，從來未有機會結交好朋友，「經常在認識對方不久便要搬家，這令我對其他人產生疏離感，至今仍深深影響着我。」

梅特森16歲時在俄亥俄州一個小鎮結識了塞拉尼，此後一直離離合合，藕斷絲連。梅特森說，當得知塞拉尼懷孕時感到非常恐懼，那年他18歲，完全未準備好做爸爸，「塞拉尼懷孕令我整個世界翻天覆地。我太年輕，太天真，根本不知道該怎麼辦」。

女兒泰勒出生，梅特森第一次抱起她僅30秒就覺得受不了，「我情感上無法接受這是我的孩子，她和我有血緣關係，但我覺得『天啊！這太沉重了！』我不知如何作出反應，不知道怎麼辦」。梅特森選擇逃避，並在約在19、20歲時來到繁華的新奧爾良，他形容這個地方充滿異國情調，很適合躲藏起來。

梅特森與女兒泰勒（中）的合照。（Facebook圖片）

颶風吹倒事業 窮到食狗糧

不過，逃避仍令梅特森承受沉重精神壓力，一度要入住療養院，出院後繼續藝術創作，靠着在市內做展覽、酒吧及送外賣等工作來養活自己。泰勒則留在母親塞拉尼身邊，在俄亥俄州成長，塞拉尼後來結婚生了另一個女兒，一家生活愉快，而泰勒對尋找生父沒有太大興趣，並跟隨媽媽成為室內設計師。

到了30歲，梅特森在新奧爾良擁有一棟公寓，以及一份修復古董建築工具的優差，正當生活穩定下來，卻遇上颶風卡特里娜來襲，市內大片地區被淹沒，約2000人死亡，逾100萬人流離失所。梅特森的公寓遭水浸破壞，失去了大部分財物和藝術品，在災區逗留了8日，終找到一部可用的公共電話，通知友人協助他和兩隻愛犬前往洛杉磯。

梅特森在洛杉磯的生活相當潦倒，窩居在韓國城（Koreatown）一間狹小的公寓，附近總是傳來拆樓的聲音，還有很多老鼠和蟑螂，他更一度窮到要以狗糧充飢。絕望的梅特森此時卻突然接到16歲女兒泰勒來電，他憶述：「（那通電話）不但救了我的命，亦改變了我的人生」。

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「泰勒？我等這通電話等了16年！」

原來塞拉尼當日突然將梅特森的手機號碼和電郵給了泰勒，讓她聯絡其親生父親，泰勒在電話中問梅特森：「你有聽說過泰勒這個名字嗎？」梅特森答：「泰勒？我等這通電話等了16年！」並問道：「你恨我嗎？」泰勒稱：「沒有！」

梅特森表示，當時自己仍有心理創傷，根本沒有甚麼可以給女兒；兩父女掛掉電話時沒有計劃要保持聯絡，只是知道可以隨時打給對方。

不過，梅特森坦言那通電話令他重新振作，為了給多年未見的女兒留下好印象，他重新投入創作，終得以再次開藝術展。數年後泰勒專程飛到洛杉磯與梅特森見面，梅特森稱，其時個人心態已變得成熟，「不再是一個只懂逃避的少年」。

現年29歲的泰勒表示，與爸爸不但外表相似，且同樣擁有藝術細胞，在欣賞爸爸的作品時，還經常都發現自己的名字，相信這代表她帶給爸爸再次奮鬥的動力。