周杰倫台中用餐店員認不出　事後CCTV截圖被PO網　本尊火爆回應

餐廳不時會放出偶像明星的照片證明人氣，但放照片之前應得到相中人同意，更何況是用閉路電視截取的照片。日前，有台灣網民上載數張拍到周杰倫的閉路電視圖片到facebook群組「爆怨公社」，稱朋友工作的台中意粉店近日接待了周董，但當時店員未有認出是周董本尊，網民大呼她是「全台灣最瞎眼的人」。不過，店家未經同意截圖的行為引起周杰倫不滿，事後在IG批評，「請問用監視器拍照的意思是？」

周董日前到台中一家店食麵，台員當場認不出，事後從閉路電視截圖分享。（fb群組「爆怨公社」圖片）

周董日前到台中一家店食麵，台員當場認不出，事後從閉路電視截圖分享。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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周杰倫近日去到台中，更在IG分享稱當地有很多好玩地方，還經過曾經辦簽唱會的地方，大嘆「好懷念啊」。然而，樓主日前在「爆怨公社」分享，自己一個女性友人在當地一家平價意粉店打工，近日周董前往光顧，更在店內將太陽眼鏡拿下，友人竟然認不出，事後經人提醒才知道是周董本尊。

友人之後翻看店內的閉路電視，發現樣子及衣着打扮和他當日在IG上載的照片一樣，確認是周董本人，白白錯過合照機會，樓主就將截圖放到群組分享，網民形容女店員根本是「全台最瞎眼的人！」不過，事件引來周董不滿，在IG批評為什麼要用閉路電視拍照，「誰可以幫我問監視器拍照的意思是？這是一家餐廳該有的服務嗎，幫客人用監視器拍照？」

店員查看周杰倫到訪台中當天在IG上載的照片，發現衣着打扮都和CCTV所見的一樣，確認是本尊。（「jaychou」IG圖片）

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周董似乎很不滿店家截圖，公開了餐廳的名字及照片，其經理人公司杰威爾也指，「餐廳沒有經過客人的同意，是不應該將客人私下用餐的影像截圖外流的」。

餐廳事後知道事情鬧大，急急在fb上道歉，「在這先跟周董周杰倫先生說對不起，真的很對不起」，形容截圖行為是想滿足店員的心願，沒想到會被放上fb群組，希望周董給他們一個機會解釋。店家交代指，當日女店員下班時，稱周董曾經光顧，於是他才翻看閉路電視，「她表示她真的很瞎，沒認出來是您，想留做紀念」，所以才會截照片給她，她是因為太開心才會拿去分享。