男子被蝦殼刺傷染食肉菌　食指發黑截一節　醫生：遲一天手臂不保

小傷口處理不好隨時變成大問題，新加坡一名男子，早前在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，他以為小傷口沒有留意，但翌日他開始發燒、手指發黑，他才趕緊入院，醫生即為他進行緊急手術，更一度需要在深切治療部留醫兩天，最後因被食肉菌感染，右手食指第一節被截掉一節，醫生直言如果再拖延一天可能性命不保。

最終朋友要截去右手手指第一節，傷口從被截斷的手指頭，一直延伸到掌心。（facebook圖片）

根據《新加坡聯合早報》報道，該名名為「Jason Lee」的新加坡網民轉述自己朋友的恐怖經歷，他指朋友從街市買來生蝦，回家清洗和剝蝦殼時，右手食指不小心被尖銳的蝦殼刺傷，朋友起初以為只是小傷口，所以沒有特別注意，不料第二日他發現手指竟然開始發黑，還發起高燒。

朋友發現身體的情況愈來愈嚴重，於是馬上到一家24小時的診所求醫，由於情況緊急，醫生把他轉院到急症部門，並緊急接受做手術。原來朋友受「食肉菌」感染（又稱「壞死性筋膜炎」），由於這種病菌一旦進入人體就會迅速蔓延，如不儘早醫治可能導致併發症。

網民指朋友從街市買來生蝦，回家清洗和剝蝦殼時，右手食指不小心被尖銳的蝦殼刺傷。示意圖，非涉事圖片。（youtube圖片）

最終朋友要截去右手手指第一節，並住院7天，期中兩天更需要在深切治療部（ICU）留醫。從網民上載的照片可見，傷者傷口從被截斷的手指頭，一直延伸到掌心，像長長的一條「蜈蚣」相當可怕。

雖然食指要截掉一小截，但醫生指網民的朋友已是幸運，如果再拖延一天，整個手臂可能需要截肢，嚴重的話還可能喪命。網民說，朋友願意在網上公開這件事，希望警惕其他人在處理生蝦或海鮮時多加注意，千萬不要掉以輕心。

新加坡家庭醫生梁俊傑表示，類似情況並不常見，但確有可能會發生，而且多發生在處理螃蟹、蝦和魚等海鮮。他建議，被刺傷後應先用番梘將手洗乾淨，如果傷口持續疼痛或腫脹，便要向醫生求助。

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