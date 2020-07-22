目睹父母被殺　阿富汗少女執AK47步槍衝出門　擊斃兩塔利班兇手

阿富汗中部古爾省（Ghor）一名年約15歲的少女卡瑪爾（Qamar Gul），上周目睹極端組織塔利班（Taliban）的武裝分子槍殺其父母，極度悲憤下，拿起家中一把AK-47步槍衝出屋外掃射，擊斃了兩名行兇的塔利班成員及槍傷多人。

警長馬萊卡達（Habiburahman Malekzada）表示，卡瑪爾的父親是一名村長，因為立場支持政府而遭到塔利班武裝分子襲擊，當日約40名武裝分子衝入卡瑪爾家中，將她的父親拖出屋外，其母拚命反抗，結果二人同被射殺；卡瑪爾見狀即不顧一切，拿起AK-47步槍擊斃殺害其雙親的兩名塔利班成員，並不停掃射其餘同黨。

數名塔利班分子其後折返報復，卡瑪爾的家再度受襲，但在村民及親政府民兵反擊下敗走。古爾省長發言人稱，阿富汗國家安全部隊已護送卡瑪爾及其年約12歲的胞弟到安全地點，「兩姐弟起初仍處於極度驚嚇之中，無法說話，幸目前情況已好得多」。

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「阿富汗女孩的真正本色」

馬萊卡達指卡瑪爾年約14歲至16歲，由於缺乏出生證明或官方紀錄，許多阿富汗人都是根據季節或歷史事件來判斷年齡，故此在當地類似卡瑪爾歲數「靠估」的情況並非不常見。

網民均形容卡瑪爾非常英勇，「做得好，如果我是你的話亦一樣會這樣做」、「這就是阿富汗女孩的真正本色」、「父母是無法取代的，希望大仇得報能為妳帶來安寧」。

塔利班原本在3月與阿富汗當局舉行談判，但當地接連發生多宗襲擊事件，以及在交換囚犯方面有爭議，導致雙方的對話延期。塔利班駐多哈首席代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）批評，阿富汗沒有如約釋放足夠數目的囚犯，政府軍又在塔利班控制地區作出挑釁，以致雙方衝突次數增加。