【新冠肺炎】津巴布韋產房缺人手釀悲劇　8孕婦僅一人笑着回家

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情衝擊非洲國家津巴布韋（Zimbabwe）醫療系統，醫護人員因防護裝備不足罷工，導致許多醫院人手短缺。哈拉雷中心醫院（Harare Central Hospital）醫生馬貢貝伊（Peter Magombeyi）周三（29日）在Twitter發文稱，由於產房人手不足，一夜之間竟有7名嬰兒夭折。

馬貢貝伊當日在Twitter上寫道：「8名孕婦之中，只有一人能笑着回家。這些尚未出生的嬰兒生命已被剝奪，恐怕我們已沒有未來了」；他同時上載照片揭露醫院內的慘況，其中一張是7具以綠色毛巾包裹的嬰兒屍體。

網上留言大多表示畫面令人心碎，「雖然我並非家長，但仍能感受到那份痛苦」、「太慘不忍睹了！無法想像嬰兒父母要如何面對」、「我們的醫療系統急需改革，不能再讓這些事情發生」。

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「我們只能看着嬰兒死去」

有知情醫生透露，這宗悲劇在周一（27日）晚發生，當時有8名孕婦需要進行剖腹生產，「其中兩人甚至子宮已經破裂，須盡快開刀」，但醫院人手不足，無法及時找到醫護人員為她們進行手術，最終嬰兒胎死腹中。

另一名醫生指出，當地許多小型診所都面臨人力不足，甚至被迫關閉的窘境，令到大批孕婦集中湧進哈拉雷中心醫院，「其實類似情況每天都在發生，我們只能看着嬰兒死去，這對孕婦及新手醫生來說都是極痛苦的折磨。」

截至周四，津巴布韋累計有2,879宗新冠肺炎確診個案，共 41人不治。