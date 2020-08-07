【黎巴嫩爆炸】炸飛落海失蹤　全身是血漂浮逾30小時　奇蹟男獲救

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）周二（8月4日）發生爆炸，釀成數千人死傷，當中有一名男子遭炸飛後下落不明，翌日才在海上被發現，他全身是血，已漂浮了超過30個小時，終奇蹟獲救。

獲救的扎希德（Ameen Zahid）據報是一名港口工人，當日大爆炸後一直失蹤，有人將他的照片上載至社交網絡，希望幫忙尋找下落；直至周三（8月5日），救援人員在海上找到了扎希德，他被救上船，現場照片顯示他全身是血躺著，已陷入昏迷。

當地傳媒報道，扎希德隨即被馬上送至哈里里大學醫院（Rafic Hariri University Hospital）接受治療，但家屬周四（8月6日）受訪時表示仍不知扎希德被送進哪一所醫院，但肯定的是他依然活著。

大爆炸造成大量傷亡，貝魯特巿內路面佈滿血跡，有由車印下的血痕一直通往診所或醫院。事發港口附近數十棟建築物結構被破壞，商店和餐廳損毀嚴重，當中的夜店區幾乎被夷為平地。

黎巴嫩經歷戰火洗禮，經濟危機已把國家推向絕境，英國《衛報》報道，一名20多歲的男子被玻璃割傷而手腕流血，他說：「我們如同被詛咒，即使爆炸只是意外。」

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16名港口職員遭扣留

至於大爆炸的原因，如今仍有待確定，但當局相信是存放在港口倉庫的2750噸硝酸銨導致意外。有傳媒引述海關文件報道，該批硝酸銨來自格魯吉亞開出的貨船，原運往非洲，惟船東因財政問題，在2013年停靠貝魯特港口後棄船，大批硝酸銨亦留了下來；海關多年來數度去信法院指出港口存放有關化學品太危險，至少6次要求出售或移走，但均未獲跟進。

當局懷疑有人疏忽及貪污，領導調查的法官表示，16名港口職員已遭到扣留。

🔻貝魯特港口發生爆炸的前後對比衛星圖像🔻

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