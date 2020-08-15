疫情下居家親子活動　新手媽教整嬰兒專用番梘　30分鐘極速完成

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新冠肺炎疫情下，不少家庭居家隔離，變相減少户外活動。經常分享親子生活的YouTube頻道「Vivi Cheung」，近日拍片介紹嬰兒番梘的製作方法，僅需30分鐘即可完成，更可作為居家親子活動。

新手媽媽Vivi友人Cathy介紹嬰兒番梘的製作方法。（Youtube頻道「Vivi Cheung」影片截圖）

材料

枱布x1

打蛋器x1

手套x人數需要

凍水130ML x1

肥皂材料包 x1（網上購買）

牛奶盒x4

+4
+3
+2

整個製作過程由Vivi與友人Cathy合力完成。Vivi指，首先要將牛奶盒剪掉頂蓋，便可以作為模具用。其次是要把肥皂材料包內的梘（氫氧化鈉）加冷水攪拌，但此時要小心當中產生的高溫氣體，需提醒子女暫時避開。

當攪拌好液體後，需要將之放涼一會，然後再將材料包內的混合油加進去攪拌約20分鐘，直至液體化為稠稠的狀態。最後將變得稠身的液體倒入牛奶盒模具內，待其攤平約一天時間便完成製作。惟Vivi提醒肥皂剛製成時鹼性較重，對嬰兒嬌嫩的膚質未夠溫和，建議最好等待6星期後才做脫模的工序。

Vivi另在影片分享用自製肥皂替兒子「周波」洗澡的使用感。她指兒子用後肌膚未有想像中乾燥，認為適合嬰兒使用。

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