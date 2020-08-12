警犬上班首日立大功　帶隊深入山谷　1.5小時尋獲失蹤兩日母嬰

英國威爾斯2歲警犬馬克斯（Max）第一日上班就肩負重任，到郊區山溝中搜索失蹤兩天的女子及其1歲的孩子，馬克斯隨即發揮受訓時所學技能，用了短短1個半小時就成功尋獲兩人。其拍檔、警員Pete Lloyd大讚馬克斯的表現出色，稱牠能在長時間的搜索中專注於工作。

警員Pete Lloyd（左）與警犬馬克斯（Max）首天合作便極速完成搜索任務。（「Dyfed-Powys Police」網頁圖片）

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現年兩歲的德國牧羊犬馬克斯本月初（1日）才正式加入威爾斯達費德-波伊斯郡（Dyfed-Powys）的警局，當約中午時分警局接獲通報稱一名母親及其1歲嬰兒已失蹤兩天，母親的電話打不通，其親友十分擔心。

警局立即派員前往搜索，並在郊區一條山路上發現失蹤母親的車，於是搜索犬馬克斯便帶領搜救隊深入山谷尋人，在搜山部隊、直升機等協助下，馬克斯花了僅1.5小時，就成功引領眾人在一處陡峭的位置找到正揮手救援的母嬰。所幸母嬰經醫生檢查後並無大礙，只是感到有點寒冷。

對於警犬馬克斯首次出勤的表現，警官萊特讚不絕口，大讚拍檔過程中非常專注。（「Dyfed-Powys Police」Twitter圖片）

警官萊特表示，對於第一次與馬克斯拍檔執勤就成功尋獲失蹤母嬰感到高興，他大讚馬克斯搜索期間非常專注，證明馬克斯「好幫得手」。

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