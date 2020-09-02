野味再臨！武漢街市賣野生青蛙標榜「絕對好吃」　網民斥不長記性

禁食野味可能不是那麼容易！自新冠肺炎在內地肆虐，內地政府已明令禁止販售野味，但最先爆出疫情的武漢市，近日有街市被人舉報販賣野生青蛙，攤販大方承認是野生的，價錢比人工飼養的貴一倍，更「保證好吃」。事件惹來大量網民痛批是「好了傷疤忘了疼」、「蝙蝠吃不成了就吃青蛙，癮挺大啊」。當地市場監督管理局稱，市場內已經禁止賣野味，如果有人舉報會調查。

武漢市場的攤販承認賣野生青蛙，而且售價比養殖的牛蛙貴得多。（澎湃新聞影片截圖）

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自新冠疫情爆發以來，已有不少專家指病毒可能來自野味，內地政府隨後禁止野味買賣。不過，內地《澎湃新聞》報道，湖北武漢天聲街菜市場、長春路菜市場等，有多個商戶被發現販賣野生的青蛙，價格由每斤25元人民幣至30多元人民幣不等（約28至34港元）。

從片段所見，攤販直言野生的青蛙好吃，牛鞋是家養的，市場上見到賣得較平的都是養殖出來的，野生的價錢大約貴近倍，「野生的肚子會小一點，殺出來沒有黃油」。一名攤販又介紹他的野生青鞋1斤25元人民幣（約28港元），家養的15元人民幣（約17港元），「這絕對好吃」。而一大堆野生青鞋就放在一個綠色網子放在地上，還相當生猛的跳來跳去。

武漢市民對市場有人賣野生青蛙感擔心，「現在疫情還是很嚴重」、「真的不敢吃，因為那個青蛙裏面寄生蟲特別多」。當地市場監督管理局人員稱，市場內不能販賣野生動物，收到舉報會調查，只有人工繁殖的才可以販賣，民眾如有發現可以舉報。

內地網民咁睇：

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禁食野味是許多人的共識，但實行起來有一定困難，例如內媒報道，廣東今年1月發布加強野味監管的公告，牛蛙養殖業的人士隨即澄清牛蛙是「經濟型養殖水產品」，不是野味，廣東後來發緊急通知，說明水生野生動物的範圍，牛蛙未有納入，而牛蛙在內地是大型產業，估計去年內地賣牛蛙的餐廳超過2萬家。而較早前，又有內媒發現清遠、湛江、江門仍然有人在販賣野生眼鏡蛇、省重點保護動物鱟等野生動物。

事件引起許多網民不滿，但亦有部份網民質疑，「龍蝦，海鮮都是野生的。你們不也吃得津津有味？媒體之前說（新冠肺炎）和吃蝙蝠有關可有科學依據？」隨即有人解釋，海鮮的病菌、寄生蟲比淡水生物少很多，更安全。而且青蛙在國內是受保護的，「捕殺和食用都違法」。

（綜合）