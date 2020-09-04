美國大媽以為買到人類陰莖　煮煮下嚇到報警　結果驚動埋法醫化驗

買到「神秘肉」到底應該怎麼辦？這名美國大媽選擇報警，最終更要驚動法醫。美國一名大媽日前在食品店買來一盒火雞尾，回家開住facebook直播煮燉菜期間，她愈煮愈覺得奇怪，懷疑買到的其實是一條人類陰莖，雖然有網民指那看起來是一條豬尾，但大媽為求真相決定報警，形容自己發現了「人類遺骸」。警方到場後都表示對神秘肉的形狀感到奇怪，甚至請法醫檢查。

大媽直播時懷疑自己買到的肉品是人類陰莖。（「Lamia Singfield」fb影片截圖）

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事件發生於美國俄亥俄州阿克倫城（Akron），大媽Lania Singfield原打算從平價食品店中買火雞尾巴做晚餐，沒想到燉煮時愈煮愈覺得奇怪。她不時在facebook直播，當天煮晚餐時也一樣直播。片中她不停提出質疑，指肉品煮出來不像火雞尾巴，還找來家人「認尾」，她已經不停暗示煲內的是陽具，更叫網民誠實說出像什麼，又描述肉的尖端有一個小洞。

直播時已經有網民指出，她買到的應該是一條豬尾，「這是煙熏的豬尾，火雞尾巴肯定不是長這樣的」、「女士，我是個廚師，這看起來是店家貼錯了標籤，將火雞尾的標籤貼了在豬尾上」，也有人提出相當關鍵的一點，「陽具是沒有骨的」。

大媽早前直播做燉菜時，懷疑買的「火雞尾巴」其實是人類陰莖。（「Lamia Singfield」fb影片截圖）

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有網民不知是說笑還是認真，和應說這是陽具，叫她千萬不要吃，而這條「尾巴」的形狀看起來，的確和陽具有幾分相似。Singfield隨即拿出碟子，將「陽具」盛起來，用叉拮起豬尾，認真的說出：「我買到陽具了。」隨後再叫來家人，問他這東西是什麼，家人笑笑口尷尬地說像男性「某部分」。Singfield拿回包裝檢查，發現標籤明細上寫着煙熏豬尾，但強調收據上寫的是火雞尾巴，然而她卻堅信這是一條陰莖，還在影片下標籤了各大美國傳媒、電視台。

結果，Singfield將尾巴拿出立即報警，稱比起任何肉類，這東西更像人類陰莖，「我不希望它是人類的」，如果是真的，代表有某個人失去了陰莖，「可能有人已經死了，我只是想得到答案」。她當時告訴警方，她可能發現了「人類遺骸」。

警方趕到她家時，也對「神秘肉」的形狀感到困惑，故撿走調查，將「神秘肉」交給法醫化驗，檢測結果確認這真的是豬肉，而非火雞或者陰莖，豬肉上有根骨頭，相信是一條豬尾。

Singfield得知結果後，拒絕再向傳媒評論事件，稱已請律師接觸售賣豬尾的商店「Save A Lot」，她仍認為事件有可疑，不管是不是陰莖，她認為商店都貼錯了標籤，因為這不是火雞尾巴，「它看起來和包裝中的其他肉完全不同」。

「Save A Lot」發聲明指，這款產品沒有任何問題，即使在特價活動中，他們一樣致力管理產品品質，會認真處理客戶的投訴，但這款產品之前未出現過質量問題，店舖人員亦未接過客戶投訴。

（綜合）