男嬰遇大火嚴重燒傷　獲單親媽媽收養　恩人消防員現身感動網民

美國一個男童7年前還是4個月大嬰兒的時候遇上公寓大火，當時他躺着的嬰兒床都被起火，幸在消防員努力下將他救出，但其身體卻嚴重燒傷。男童2年前終獲收養，雖然落戶於單親家庭，但男童非常喜歡新媽媽和哥哥姐姐，最感人的是，當年救他出火海的消防員驚喜現身，一同去接他與媽媽去司法機構辦理領養手續，更幫他穿上消防裝備。現在男童的目標明確，就是將來想仿法恩人當消防員。

Deyvion Plunkett在大火中倖存下來，2年前終有家庭收養。（FOX4新聞截圖）

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2013年5月，密蘇里州Raymore有公寓發生大火，Deyvion Plunkett 當時還只個嬰兒，大火連嬰兒床都燒着，他獲救得以倖存，身體卻嚴重燒傷，一直留在醫院接受特殊護理，年紀小小的Deyvion最後撐住並慢慢恢復健康。

直到2年前，Beth Plunkett領養了Deyvion，當他的新媽媽，並大讚他是個漂亮的孩子，自己很快就愛上他。Beth Plunkett其實是單親媽媽，本身有另外2名孩子，但Deyvion說媽媽很關注他的需要，在新家庭過得很開心。Plunkett日前受訪時，說領養Deyvion後身邊的人，經常說這名孩子有人領養很幸福，但她感性道幸運的其實是自己，而Deyvion就指住自己畫的畫，介紹上面有他的新家庭成員：哥哥、姐姐和狗狗等，當然還有媽媽。

獲領養當天，當地消防局為他穿上裝備。（FOX4新聞截圖）

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7年前一班消防員救出Deyvion，Raymore南方鐵路消防局副局長Eric Smith亦身處現場，在小伙子被收養的那天，一班消防員穿起特製的外套和帽子出現在Deyvion的新家，並為他穿上消防裝備，用消防車送他和媽媽去司法部門辦理手續。Deyvion說當見到救自己一命的消防員一起去接他時，幾乎哭了出來。雖然火警時他只是個嬰兒，但都知道是消防員救自己一命，他覺得自己已是南方鐵路消防局的一員。

Plunkett未有望子成龍，她只希望兒子過得幸福、感到被愛，在將來找到自己的目標，並相信「上帝已為他準備了很棒的計劃」。不過，只有7歲的Deyvion覺得自己的未來已經很明確，志願就是當消防員，將來要像恩人一樣去拯救別人的生命。這件真人真事令許多網民動容，紛紛祝福男孩在新家庭快樂成長。

（綜合）

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