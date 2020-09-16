鑽石山街坊注意 | 中年男子疑尾隨女子返家　事主報警列3大可疑位

無論男或女，獨自出入時也要保持警覺！有鑽石山女街坊日前網上發文分享警世經歷，指早前購物回家後遭可疑中年男子尾隨，對方不但搭訕扮熟，更跟隨她至家門前，事主開聲質問「你唔喺度住跟住我做咩」並不斷按鐘，男子才轉身離去。女街坊直指事後猶有餘悸，即時向管理處及區議員反映，同時向警方報案。

事發周日（13日）中午時份，女事主購物後返娘家時疑被可疑男子尾隨。（資料圖片）

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該名女事主的經歷上載後獲瘋傳，她憶述周日（13日）中午時份購物過後，回到位於鑽石山龍蟠苑的娘家。當時她獨自等𨋢，入𨋢後一名年約50至60歲、身高約170cm、戴眼鏡及灰白色頭髮的陌生男子尾隨進入，惟沒有按𨋢掣，「連關門都無按」。女事主稱因疫情影響，不少人也不願接觸𨋢掣，故未有為意。

女事主手上「拎住一把長遮，兩包腸粉」，男子突於升降機內問「使唔使幫你拎嘢」，她即時婉拒並提高警覺。出𨋢後女事主一直留意男子前往的方向，抵達家門前她回頭看，竟見到中年男子站於走廊對開，於是開聲質問對方：「你唔喺度住跟住我做咩？」

女事主事後回想猶有餘悸，即時致電龍蟠苑管理處反映事件，其後再通知該區區議員譚香文，同時向警方報案。（資料圖片）

與此同時女事主停止以鎖匙開門，改為不斷按鐘，男子才「擰轉頭走」。她指家人開門後，「聽到𨋢門開嘅聲」，最後決定先入屋，並即時致電管理處反映事件。女事主事後回想猶有餘悸，其後再通知該區區議員譚香文，同時向警方報案。

女事主憶述事件時，發現陌生男子的3個可疑之處，指對方由尾隨她開始已有多個不尋常舉動，疑是有不軌企圖及避免留下證據。她指男子從頭到尾沒有按𨋢掣，或是避免於按鈕上留下指紋；而突然搭訕則可能想「扮熟」，讓人翻看閉路電視時以為他與女事主相識；最後男子尾隨看着事主開門，則可能想查看家中有否其他家人，或偷看開門習慣等。

女事主表示，報警後返回屋苑保安控制室查詢，獲其中一名職員回覆指「話唔定呢個男人行錯咗呢」，令她感到非常憤怒及難以接受，直言「好彩我平安無事，有咩事我定必追究」。

該區區議員譚香文亦發文表示正跟進事件，她指其辦事處已向管理處及警方發信，並要求屋苑注意保安員的表現，「其實保安係最大問題，點會俾一個陌生人入嚟？遲啲可能要加強訓練下啲保安先得」，同時呼籲街坊出入要小心。

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