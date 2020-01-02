可疑男便利店外偷望女店員　台女緊張欲提醒　一聽對話自己眼濕濕

每逢佳節倍思親，不少人在除夕夜都會與家人度過，但有台灣女網民日前在便利店目睹感人一幕，她指除夕夜看到一名男子徘徊便利店外，原來是爸爸接打工女兒下班，兩人互動令她回憶起以前父親也會偷到便利店外等她下班回家，惟現在父親已離開人世，這個傷感故事，惹哭不少網民。

有台女發文憶述除夕夜在便利店目睹的感人故事，指一名伯伯當晚在店外鬼祟偷看，令她以為對方圖謀不軌，但後來才發現他是來接女兒下班。（韓劇《皮諾丘》劇照）

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這名台灣女生在fb群組「爆廢公社」表示，剛過的除夕晚上，她下班後原打算到便利店吃晚飯，惟發現一名形迹可疑的伯伯站在店舖門口「只看不入」，「舉止超奇怪，一副在躲什麼又欲言又止的樣子」。正當她欲通知收銀櫃位後女店員多加留意之際，突然聽到女店員大叫一聲：「爸，你怎麼在這裡？」她才發現自己誤會了。

樓主續稱該父親貌似非常不好意思，對女兒說：「妳打工我都沒關心過，想說來接妳下班，買消夜回家跟妳媽一起吃。」而女店員也剛好下班，不久便牽着父親的手回家一起跨年。

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一場「烏龍」讓台女想起自己與父親生前的除夕夜。她指10多年前自己在便利店打工，某一次跨年「我爸也是那個蹲在外面的角色」，惟體重逾100公斤的父親自覺「很瘦」，躲在明顯遮不住的柱子後面，令店主以為是小偷，兩人差點就打架。

這個相同的情節令樓主特別思念已離世的亡父，「2020了，在天上也要記得跨年喔老爸，下次躲起來，記得要找一根比你寬的柱子知道嗎？」大批網民亦留言指兩段故事「有滿滿的洋蔥」，紛紛想起自己也曾獲父母接放工，「瞬間眼眶紅了」、「2020第一滴溫馨的淚水」、「眼睛進沙了啦」。

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