火星衝10月14日現身！夜空最光亮星星　最佳觀賞時間地點一文看清

【火星衝Mars opposition】今年10月14日除了是特首林鄭月娥公布任內第4份《施政報告》的日子，亦會出現難得一見天文現象「火星衝」，是觀測火星最佳時機。

（可觀自然教育中心暨天文館）

根據可觀自然教育中心暨天文館描述，「火星衝」是每26個月才出現一次的特別天文現象，屆時會出現以下現象，有興趣的話萬勿錯過。

「火星衝」現象、出現時間及觀測方法▼▼▼

不過能否順利觀看「火星衝」，還要看天公是否造美。天文台預料，10月14日當天大致多雲及間中有驟雨，未知會否影響觀測。

天文台九天天氣預報（天文台）

另外，火星已於10月6日晚上運行至與地球自2018年來最接近位置，只相距6200多萬公里，下一次火星達到更光亮和更接近，要等到2035年了。

移民火星有望？NASA火星4K超高清相揭環境氣候 仲有神秘雲團

火星是太陽系內最有機會適合人類移居的行星，而美國太空總署NASA精神號、機會號和好奇號火星探測車，傳回許多火星相片，解開火星面紗。之前有人把NASA的火星探測相片製作成超高解像度4K影片，讓大家看看火星端倪，還發現火星有神秘雲團，揭示了火星上的特殊現象。

史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構▼▼▼

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