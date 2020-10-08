「洗碗30分鐘換溫飽」　贈窮學生逾3萬份免費餐　愛心餃子店結業

日本餃子店《餃子王將》的京都出町店多年來提供「洗碗30分鐘換一餐飯」，讓窮學生得以溫飽，至今已贈逾3萬份免費餐；然而店東井上定博年屆70歲，加上沒有繼承人經營下去，於是決定在本月底結業，消息令一眾熟客感到非常可惜。

《餃子王將》出町店位於京都大學與同志社大學附近，門口貼著一張告示，寫著「沒有飯錢的人，可以在這吃到飽為止，但用膳完畢要在店內洗碗30分鐘（只限18歲以上學生）」。店東井上定博出生於京都市伏見區，其善舉曾被畫入知名漫畫《島耕作》系列，作者弘兼憲史甚至親身到店裡洗碗。

位於京都大學與同志社大學附近的《餃子王將》出町店，即將於本月底結業。（影片截圖）

與妻子私奔難忘「吃飽的幸福」

井上定博憶述，20歲時因家人反對他結婚，遂與妻子私奔到大阪，過著連飯錢都付不出來的貧困生活，兩人常分著吃一條售價僅50日圓（約4港元）的鯖魚作晚餐；當時職場前輩不時邀他們到家中用膳，招待二人吃壽喜燒或水炊鍋等料理，「能吃好吃的料理並吃飽的幸福，令人非常難忘」。

後來井上定博回到京都並在《餃子王將》工作，1982年開始擔任店長，想到自己年輕時吃過很多苦，遂決定盡力幫助有困難的人，於是推出讓學生洗碗30分鐘換一餐飯的措施。

1995年井上定博成為出町店的老闆維持「洗碗換餐」，深受當地學生熱愛，至今已提供逾3萬份免費餐。雖然兩年前因為衛生問題不再讓學生洗碗，但井上定博仍繼續為沒錢吃飯的學生提供免費餐，而「昨天起就沒吃飯」、「太遲得到生活費或薪金」的人同樣可以受惠。

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井上定博說，最開心的是有學生畢業後再回來光顧他的店。一名食客曾入讀同志社大學，畢業後到東京創業，即使已結婚生子仍帶著小孩回來探望井上定博，「因為有井上，（我）才能有這個孩子，我很想要他（井上）抱抱我孩子。」

希望學生長大後繼續幫年輕人

然而，井上定博已年屆古稀，且沒有人繼承店舖只好結業。他說：「雖然屆齡退休也是沒辦法的事，但我仍惦記著因疫情而過不好的學生們，在還有許多人需要幫助的時候關門，讓我覺得很難過。希望自己幫助過的學生長大成年後再繼續幫助年輕人，這樣的話，這個世界就會變得更好。」

聽聞《餃子王將》出町店將歇業的熟客，以及過去在該店洗過碗的學生近日紛紛回來光顧，令到出町店連日來高朋滿座。今年34歲的德島縣僧侶鈴木泰祥過去在京都求學，他表示，當聽到出町店要結業特意趕來表達感謝，「我最愛出町店的韭菜炒牛肝，滋味至今難忘，聽到要關門，感到很寂寞。」