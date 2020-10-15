山東清潔員飲廁所水證明打掃乾淨　公司讚模範員工稱她自願喝

從事廁所清潔工作，有需要喝廁所水「證明自己」？日前微博瘋傳一條驚嚇影片，一名女子突然從蹲廁裝了杯水一飲而盡，稱希望公司各崗位都能把自己的工作做到「極致」，旁邊的人竟一起拍手鼓勵，嚇得網民大呼嘔心，又質疑她是否被迫。涉事的公司稱該名員工是模範員工，飲廁所水的行為純屬自願，想證明自己將清潔做到最好，然而網民們並不相信廁所水可以飲用。

清潔員將蹲廁內的廁所水一飲而盡，引起網民熱議。（微博影片截圖）

日前微博上流傳一條「飲水」片，山東肥城一間公司的清潔員直接用透明膠杯從蹲廁裝了一杯水，然後一飲而盡，她還說「喝水不是目的，是希望公司的各個崗位把工作做到極致」。影片介紹指，職員是為了證明其打掃過的廁所水能夠達到直接飲用標準。

清潔工飲廁所水逐格睇：

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片段稱她把本職工作做到了「極致」，經她清理的廁所，裏面的水經檢測菌群等指標完全達標，「完全可以直接飲用」，更藉此鞭策自己，堅持最高標準，她每天都會喝幾杯廁所水，身體至今都沒有出現不適。公司的客戶、合作伙伴常慕名觀看她的「絕活」，片中一班人看完後還大力拍掌。不過，內地網民對此極為反感，稱無論如何清潔，廁所水一定有菌，又質疑該公司付一點薪金就「踐踏她的人格」。

事件發生在山東眾成飼料科技有限公司，公司一員工向內媒透露，影片日前拍攝，可能由公司客戶傳出，當天有客戶到公司參觀，或許覺好奇才放上網。片中的清潔員是該公司的羅姓「標杆員工」，工作人員透露喝廁所水不是公司要求，「她是我們的一個榜樣，這是她工作做到極致了」，但工作人員拒絕讓她受訪。

一群人看完飲廁所水表演後，馬上大力拍掌。（微博影片截圖）

受訪員工透露，羅女於2015年開始在廁所做清潔，近1、2年開始喝廁所水，她第一次突破自己的心理關口後，沒有再繼續喝，後來廁所水經各方檢測，直至達到能喝的程度，也是近兩年的事。員工表示看到網民的批評，回覆說：「每個人觀點不一樣」他承認公司內部最初看到此事也不理解其行為，理解過後更覺震撼，始終在人的概念中廁所用來裝大小便，若把廁所當作裝水容器的話，人們可能較易接受。

有內地律師指，若喝廁所水的行為屬公司規定，這規定會因違反公序良俗而無效，且對員工名譽構成傷害，員工可就精神損害索償。不過，若行為是員工的自願行為，對於相應的民事權利，員工可自由處理，但總體來說不應提倡該行為。

（綜合）

同場加映：網傳恒大學生即場舀廁所水一飲而盡

片中可見有穿T恤短褲的女生拿着玻璃杯正在馬桶裝水，遞給男生飲用。（影片截圖）

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