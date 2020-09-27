【慎入】新屋入伙廁所假天花谷到「爆屎」　排泄物污水失控狂噴

新屋入伙竟然「爆屎」？最近影音平台Tiktok的1段影片引起網民熱議，有外國夫婦剛搬入新居4天，竟目擊廁所的假天花「爆屎」震撼一刻，屋內地面瞬間被排泄物覆蓋，非常噁心和嚇人。

網上最近瘋傳1段Tiktok影片，片主與丈夫新屋入伙4天，便目擊嚇人場面，廁所假天花竟然「爆屎」。（網上影片截圖）

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短片由女屋主泰勒（Taylor Kay van Duyn）上傳至Tiktok，她與丈夫搬入新屋4天，便察覺到廁所的假天花有異樣，除了不時有水滴，部分地方更開始隆起，猶如逐漸發脹的氣球，懷疑樓上住戶排污渠爆裂，導致其假天花上積聚大量排泄物和污水。

夫婦拍下廁所「爆屎」驚人瞬間▼▼▼

直至「爆發」前一刻，兩夫婦站在廁所門外，只見「氣球」有透明液體從小孔流出，假天花最終支撐不住裂開，啡色排泄物連同污水湧出，整個過程持續至少6秒，單看畫面也聞到臭味。最後污水湧出廁所，並覆蓋全屋，泰勒也在影片描述中大嘆：「在新屋的第4天，並不開心。」

影片吸引超過1700萬觀看人次，有網民表示泰勒和丈夫非常幸運，能逃過「屎」劫，笑言「這不是游泳池，而是游糞池」、「你的假天花腹瀉了」、「想像一下那味道，就算清理乾淨……快搬出去！」，亦有人建議他們追討賠償，泰勒則回覆指已提交相關申請。

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