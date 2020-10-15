韓國稅務局首披露YouTuber月入　基層「個體戶」原來賺雞碎咁多

YouTuber屬新興行業，許多網民對他們的收入感興趣，早前有韓媒透露當地「吃播」YouTuber最高收入的頭5位，天文數字令網民大吃一驚！不過，日前有韓國國會議員引述國家稅務局的數字，首次披露了YouTube收入，原來「個體戶」的月入沒有外界想像中高，擁有員工、公司、贊助商的YouTubers平均月入達933萬韓圜（約6.3萬港元），是一般韓國打工仔的2倍以上。不過，有韓國議員也承認，相信還有很多YouTubers未申報收入。

YouTuber的收入可以一個天一個地，較高收入的都持有公司和員工，更有贊助商支持。（「DONA 도나」YouTube影片截圖）

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影片平台商業潛力大到無法估量，網民們都想知道YouTubers收入，但稅局更想知道！無他，因為想收稅。自去年9月，韓國稅務局為YouTubers創建行業代碼，要求他們註冊並申報收入課稅。《韓聯社》近日報道，近日有國會議員引述稅務局的報告，首次正式披露YouTuber的收入細節。

韓國共同民主黨議員梁香子透露，有作完整申報的58名個體戶YouTubers去年的總收入合計為12.4億韓圜（約836萬港元），故他們的平均月入其實只有178萬韓圜（約1.2萬港元）。

目前韓國有691名YouTubers正式在稅局註冊業務，交代從事YouTube內容創作，其中有332名YouTubers屬完全獨立的「個體戶」，沒有員工、公司、贊助商等支援下創作，享免稅優惠，另外359名YouTubers就有公司及員工，背後可能有贊助商支持。

較早前有韓媒披露「吃播界」YouTuber收入排行榜的頭5位，第一位月入28億韓元，完全是天文數字。（網上圖片）

韓國「吃播界」YouTuber月入頭5位：

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稅局統計數據中，在2019年下半年，該359名非獨立YouTubers總收入為184.9億韓圜，平均月入是933萬韓圜（約6.3萬港元），是韓國普通上班族平均月入304萬韓圜（約2萬港元）的2倍多，更是個體戶YouTubers的平均月入5倍以上。而非獨立YouTubers影片平台上的廣告只佔收入四成，其餘六成主要來自企業贊助，包括一些植入式廣告收益等。

雖然稅務局容許YouTubers進行商業註冊，但實際上註冊後只有少數人詳細交代收入。有韓國議員指，當地有4379名YouTubers的訂閱人數過10萬，其中55%已註冊企業經營業務，批評很多YouTubers逃稅。事實上，韓國去年已有報道大爆部分高收入YouTubers因避稅被罰款。

較早前已有韓國傳媒公開韓國「吃播界」YouTubers最高收入頭5名，他們的收入對一般人而言是天文數字，其中最高的「제인 Jane ASMR」，月入據報約為28.46億韓圜（約1900萬港元），大幅拋離第二位「Jane ASMR （제인）」的7.96億韓圜（約537萬港元），和那些基層的個體戶YouTubers形成鮮明對比。

小資料： 世界各地許多YouTubers都強調自己創作的是「ASMR」影片，而韓國吃播界的巨頭幾乎都大賣「ASMR」。所謂的「ASMR」（Autonomous Sensory Meridian Response，自發性知覺高潮反應），又被稱作顱內高潮，是通過五感而產生的愉悅現象，吃播影片專門在咀嚼聲音上下功夫，令觀眾在過程感到舒服、愉快，令人聯想起吃東西的記憶。不過，目前ASMR並未得到科學及醫學上的證明，屬未知領域。

（綜合）