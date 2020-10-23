大阪蟹道樂招牌維修巨蟹被「斷腳」　網民蜂擁探病：誰偷吃了蟹腳

數到日本知名食店之一絕對是大阪道頓堀的蟹道樂，最近網民紛紛在Twitter打卡，表示驚見店外的巨蟹招牌有2隻腳不翼而飛，後來官方解釋，原來因為巨蟹定期維修，於是把2隻腳拆走，更在蟹身貼上告示，表示要暫作休息。民眾得知消息後，紛紛到現場打卡探病，「是不是給偷吃了」、「沒有了腳真可憐」。

日本大阪道頓堀蟹道樂的巨蟹招牌「甩腳」，網民湧至打卡探病。（Twitter圖片）

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近日蟹道樂（かに道楽）於日本Twitter成為了熱門搜尋關鍵詞，最近位於大阪道頓堀的蟹道樂本店招牌，因為要維修補養，於是要拆走其中2條蟹腳送去修復，直至本月24日才回復正常。蟹身更貼上告示：「啊～我好像工作太累而把它弄壞了？」這個幽默的解釋吸引不少路人駐足觀賞。

在這段維修真空期，巨蟹招牌要暫時「斷腳」，結果吸引大批網民關注，甚至紛紛到現場打卡探病，「兩條腿肯定被偷吃了」、「看起來很痛」、「待康復後再來找你吧」、「巨蟹辛苦了」。

位於大阪道頓堀的蟹道樂本店於1962年開幕，是知名的蟹料理專門店，在不同地方均設有分店，每年亦吸引大批遊客光顧，其巨蟹招牌更是不少人的打卡熱點，更是道頓堀的特色之一。

（Twitter）

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