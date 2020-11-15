為何北半球水流漩渦會逆時針？專家解釋科學原理　2種情況有例外

網上流傳一段厄瓜多爾的影片，當男子將洗手盤放在北半球時，水流逆時針旋轉，而洗手盤放在南半球時，水流是順時針旋轉，而更驚人的是，在赤道上時，水流筆直的向下流而沒有旋轉。台灣有電視台進行有關測試，看看傳言是否屬實。

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台灣公共電視節目《流言追追追》，兩位主持分別飛到南北半球進行實測。女主持飛到南半球的印尼峇里島做實驗，結果不管是洗手盤還是浴缸，水流都是順時針旋轉。而男主持則飛到北半球的芬蘭，廁所洗手盤的水流出現逆時針流轉，但換了是廚房的洗手盤，卻出現不一樣的結果，出現順時針旋轉，甚至沒有旋轉而直流。

南北半球的颱風、龍捲風會受科氏力影響而出現相反轉向，但距離近、出現時間短的漩渦就不受到科氏力影響。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖／香港01製圖）

專家指原來地球自轉會造成因慣性而產生的假想偏向力，即科氏力。受科氏力影響，北半球的颱風、龍捲風會逆時針轉，南半球則會順時針轉，兩者的確是相反。但這種小範圍的水流，實際證明就算所在地點一樣，轉向也會不同。由此可知距離近、出現時間短的漩渦，根本來不及受到科氏力影響，反而是注水的方向，「初始漩動」影響較大，因此只要簡單轉動水龍頭，就能製造不同的排水方向。

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