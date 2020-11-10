寶寶努力靠近飲奶　罕見抹香鯨哺乳畫面曝光　攝影師：覺得很榮幸

俄羅斯38歲攝影師科羅斯捷列夫（Mike Korostelev）近日在印度洋海域成功拍下抹香鯨媽媽哺乳的情況，畫面罕見且珍貴，更奪得GDT歐洲年度最佳野生動物攝影獎（GDT European Wildlife Photographer of the Year）的水下類動物獎項。

科羅斯捷列夫當日在印度洋海域潛水時，意外發現一對抹香鯨母子正在哺乳。照片所見，抹香鯨寶寶游到媽媽的身體下方，而媽媽噴出的乳汁並釋放到海水，寶寶努力靠近飲奶。

網民均形容畫面充滿愛，「能見證這一刻真的太美好了，感謝上帝」、「人類怎能忍心殺死和吃下這些美麗的動物？」、「這實在令人驚嘆，原來世界上還有很多美妙的事物等待我們發掘」。

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雌性抹香鯨擁有倒垂的乳頭，抹香鯨寶寶準備喝奶時會潛到媽媽下方並輕觸乳腺，乳腺受刺激，鯨媽媽便會露出釋放母乳到海水中。有研究指出，由於抹香鯨的嘴巴構造無法吸吮乳頭，因此鯨寶寶要透過這種方式飲奶。

抹香鯨是海洋內體型最大的齒鯨，通常棲息於水深超過一千米的深海。科羅斯捷列夫將照片上載到社交網站，坦言很高興能親身目睹這罕見一幕，「可以如此近距離看到抹香鯨最親密的生活日常，讓我覺得非常榮幸！」