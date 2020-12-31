日本為何成為「祭典之國」？一年逾30萬活動　單是東京已有九大祭

沒去過日本也知道，日本的祭典在日本動漫或者劇中常見的，夏天穿着浴衣拿着扇子悠閒參加夏日祭典，看煙花、撈金魚、吃吃吃的場景，報姐一直都十分嚮往。

祭典在日本文化中有着舉足輕重的地位，日本人將「祭典」作為繼承傳統文化的方式，日本的祭典來源於古時候的日本民俗宗教。同古代中國一樣，以前的日本祭祀是一項非常重大的事，從祭祀中衍生出來的大量禮儀儀式，慢慢成為了祭典。

日本各地的祭典，既有迎神、祭神以及與神交往的宗教色彩，又具有季節變化、農耕作業的特色，春天的「祭」往往是祈求豐收、夏日的許多「祭」意在驅除疾病、秋季的「祭」是因豐收而感恩、冬季的「祭」旨在迎春接福期待來年平安如意。

舉辦祭典的主體大多是神社，基本上有多少神社就有多少祭典。現在日本神社大約8萬間，寺廟約7萬間，鄉鎮等單位粗估約3千多所。據統計，日本的祭典活動超過三十萬個，大概真的是辦祭典上頭了！日本的祭典次數之多規模之大、氣氛之熱烈，是世界上罕見的。就以東京一個地方為例，一整年的大型祭典數不勝數……

除了神田祭和隅田川花火大會還有這些 按圖看看東京九大祭典▼▼▼

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之前去日本旅遊，都會在規劃行程的時候把各種祭典的日期考慮進去。馬上就要2021年，魔幻的一年快過去吧！

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