【趣一趣】日男以為老翁被困洞內露出半身　真相笑爆網民

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日本有網民在Twitter分享，指早前經過山坡，以為看到一名身穿灰衫及藍色長褲的老翁被卡在石牆洞內，因而露出下半身，但他走近仔細一看，發現水管事前被套上防濺水的物料，證實虛驚一場，無人被困。

這張視覺錯覺的照片引來逾4萬讚好，有人留言指「晚上光線不足看的時候有點毛」、「晚上會嚇死吧哈哈哈」、「差點兒就報警」。

粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包　切開秒見崩壞叮噹超搞笑

日本有網民自製《哆啦A夢》主題方包。（Twitter帳號「zumickey0719」影片截圖）

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