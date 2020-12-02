【趣一趣】日男以為老翁被困洞內露出半身　真相笑爆網民

撰文：田中貴
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日本有網民在Twitter分享，指早前經過山坡，以為看到一名身穿灰衫及藍色長褲的老翁被卡在石牆洞內，因而露出下半身，但他走近仔細一看，發現水管事前被套上防濺水的物料，證實虛驚一場，無人被困。
這張視覺錯覺的照片引來逾4萬讚好，有人留言指「晚上光線不足看的時候有點毛」、「晚上會嚇死吧哈哈哈」、「差點兒就報警」。
粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包 切開秒見崩壞叮噹超搞笑
日本有網民自製《哆啦A夢》主題方包。（Twitter帳號「zumickey0719」影片截圖）
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((̵̵́ ̆̂̑͟˚̩̮ ̆̂̑)̵̵̀)— izuyo (@izumickey0719) April 26, 2020
ドラえもんのパンを焼きました🍞@doraemonChannel #ドラえもん #doraemon#手作りパン #homemadebread pic.twitter.com/B8gn40CVhk
今日はドラえもんの誕生日🎉— izuyo (@izumickey0719) September 3, 2020
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同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
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同場加映：巴西藝術家透明膠修復破爛木家俬
巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）
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同場加映：玩家自製放大版Switch電視櫃 打開Joy-Con儲物好實用
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