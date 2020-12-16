「世界上最強壯女孩」　加拿大7歲神力女童能舉80公斤槓鈴

加拿大渥太華（Ottawa）7歲女童范烏爾夫特（Rory van Ulft）自5歲時開始練習舉重，受訓僅2年便能舉得起80公斤槓鈴，並於近日成功奪得美國全國11歲以下與13歲以下青少年舉重比賽30公斤級的冠軍，成為史上最年輕的青少年舉重冠軍。范烏爾夫特的父親卡文（Cavan）更形容女兒「應該是世界上最強壯的女孩」。

范烏爾夫特於2年前上體操課時被選中受訓，之後便開始接觸舉重，她平均每周都要練習9小時體操及4小時舉重。由於加拿大並沒有舉辦青少年舉重比賽，所以她決定前往美國參賽，結果一舉奪冠；雖然她的身高只有約1.2米，但能完成抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉32公斤以及硬舉80公斤。

范烏爾夫特受訪時稱，她非常喜歡挑戰新的舉重紀錄，且為自己感到驕傲，「我很享受變得強壯，因為這可讓我盡全力做好任何事。我不太會去想過去和將來的事，我只會保持頭腦清醒，然後去做。」

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父親卡文則強調，他非常重視女兒的安全，因此當女兒接受訓練時，均會安排舉重教練、體操教練及運動醫學兒科醫生從旁指導，「她（范烏爾夫特）非常認真投入訓練，不斷持續進步。不過她現在年紀還很小，所以未有參加奧運的想法。」

范烏爾夫特又坦承，相比起舉重，她其實更喜歡體操，「因為體操不需要把東西舉太高，而我亦認為自己只是一名體操運動員。」