台童發燒突喊「媽媽我好累」下一秒倒地亡！醫生嘆毒素來得太快

疾病來得又猛又快，尤其天氣寒冷，病毒更加活躍，一不小心就中鏢！台灣一名6歲男童高燒至急診就醫，整個人無精打采，在等待檢驗結果期間心跳加速、血壓下滑，火速被轉往加護病房。豈料他才走幾步路，虛弱地對媽媽說「我好累」後就倒地不起，經過搶救仍回天乏術，最後確診感染「A型鏈球菌」最恐怖的休克型別。

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台北市立聯合醫院小兒科主任邱婷芳說明，A型鏈球菌是一種細菌，感染後常會造成咽喉炎、猩紅熱，好發於5歲到15歲的孩童，初期症狀為發燒、喉嚨痛、草莓舌，有些小孩臉會紅腫，頸部會有淋巴結腫大，很多病童在發燒24到48小時後身上會開始出現紅疹。

在治療上，治療藥物可使用盤尼西林或其他有效的抗生素治療10天，另外，A型鏈球菌感染可能會發生風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎、休克症候群等併發症，但只要即早診斷及適當治療是可以避免的，因此家長和學校老師要提高警覺，若小朋友有發燒、喉嚨痛、草莓舌、皮膚紅疹，務必要請醫師診治，並注意是否有鏈球菌感染。

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