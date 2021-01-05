中國網店賣電腦Mon唔使兩舊水？　到貨竟是大鐵板　日企靠1招賺凸

網購素來容易「中伏」，如果大量入貨恐怕下場更慘！兼營搞笑音樂團體的日本企業「明和電機」社長土佐信道早前在網上發文，分享自己於中國網店購買屏幕的慘痛經歷，他見該屏幕售價僅2500日元（約186港元），遂一口氣購入5個，詎料收貨時竟是印有屏幕圖案的大鐵板！幸好社長懂得發揮創意，以「驚人的技術」將鐵板改裝，結果在數小時之內把鐵板全部部售出，非但成功回本，甚至賺了錢！

到中國網站購買屏幕，詎料到貨後竟是印有屏墓圖案的鐵板！（twitter@MaywaDenki）

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土佐信道早前在twitter發文，表示自已最近在中國購物網站 Wish 上，看見1款價值2500日元（約186港元）的10.1吋電腦屏幕，認為相當抵買，於是一口氣購入5個。正當他滿心歡喜地收貨時，卻驚見原來所謂的「電腦屏幕」，其實只是印有屏幕圖案的大鐵板！

土佐信道以創意成功化解這次危機，他在鐵板上加上數塊印有公司LOGO的磁石貼，再在公司的網站上以2600日元（約194港元）把鐵板轉售，結果成功吸引到Fans及公司的支持者購買，數小時後他就宣布5塊大鐵板已售罄！土佐信道亦在twitter笑言：「自己努力地賺取了總共500日元（約38港元）的利潤呢。」

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