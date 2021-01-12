香港濕凍世界第一？　潮濕落雨不代表更冷　天文台拆解真正元兇

【天文台 / 溫度 / 風寒效應 / 香港氣溫／寒冷天氣警告／冬季季候風】本港近日天氣非常寒冷，即使留家不外出都凍得「騰騰震」！天文台今日（12日）錄得13.6度，最低氣溫僅8度，相對濕度約29%。經常有人說香港「濕凍」令體感溫度更低，因而溫度即使不低於零下溫度，但感覺比外國還要凍，究竟香港濕凍的說法是否正確？香港真是「全世界最凍」？

坊間很多人都相信「濕凍」比「乾凍」更冷，但天文台就曾解釋此說法並不正確。（資料圖片）

坊間很多人都相信「濕凍」比「乾凍」更冷，但天文台曾解釋此說法並不正確，指水氣的導熱能力實際比乾空氣低很多，如果濕度（即水氣）對空氣的導熱能力有任何影響的話，它只會減低空氣的導熱能力，而不是增加，即代表濕空氣比乾空氣令身體失熱的速度較慢。

天文台指水氣的導熱能力實際比乾空氣低很多。（天文台網頁圖片）

那真正令大家感到更冷的元兇到底是什麼？天文台指，「風寒效應」是最影響感覺有多冷的因素，正常人體會努力維持接近攝氏37度，但移動的空氣會把熱量從身體帶走，因此寒冷的感覺在大風的日子比在無風時更加強烈，假如當氣溫為攝氏4度，風速為每小時30公里時，臉上感覺到的溫度就相等於在無風的日子時的攝氏零下1度。

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1月12日氣溫：

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此外不少網民認為，寒冬下躲在家中仍有「愈坐愈凍」的感覺，有網民猜測因為本港建築不流行安裝暖氣系統，而且不少人在室內都會減少走動及穿厚衣，因此留家都未必感覺溫暖。其實前天文台長林超英曾在網址解釋此現象，他指在家愈坐愈凍是因為牆壁「作怪」。

當室外氣溫驟降，室內牆壁及其深層仍保持較早時的溫暖，當人們外出回家，他們仍可感受溫暖牆壁輻射出來的紅外線，故會有溫暖感。當低溫持續數天後，牆壁餘熱漸漸耗盡，並逐漸靠近室外氣溫，變回冷冰冰的牆，所以留家時便感覺寒氣逼人。

禦寒保暖8大Tips

寒冷天氣下，大家緊記做好保暖，以下8招大家要留意，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

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保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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