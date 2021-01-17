日媒報道「WFH年輕人悲歌」　無社交好慘？　網民反駁：在家超爽

在家工作（Work From Home，簡稱WFH）好苦悶？有日本媒體早前以「在家工作年輕人悲歌」為題撰文，報道年輕人因為疫情無法出門社交的痛苦，更指出有人已經開始因此而出現輕度的精神問題。但報道刊出後卻遭到大量網民群起抨擊，直斥內容以偏概全，指並非所有年輕人都喜歡出門搞社交，更有不少年輕網民認為在家工作超快樂！

有網民以圖表示「在家工作」才是未來社會的「理想工作模式」。（twitter@COM3D220_01）

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日本Yahoo！新聞早前以「在家工作年輕人悲歌」為題，報道在疫情影響下，對於年輕人而言做成莫大的壓力，例如影響工作效率、無法出遠門交際、陷入精神瓶頸等。報道更找來數名年輕受訪者，指出在疫情的影響下，不論是精神還是肉體方面，有很多人都已經被疫情「迫上絕路」。

然而報道一出，即在twitter上引來莫大抨擊，留言幾乎清一色對有關論調表示反感的態度。不少人認為「在家工作既能兼顧工作效率又不用笑臉迎人超爽的」、「連自家都變得更為乾淨了」；更有網民直指「這才是新時代理想的工作形式」。更甚連日本參議會議員小野田紀美都在自己的twitter上表示支持在家工作，認為「覺得獨處對於心理層面來說超棒」。

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