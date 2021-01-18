China breaks promise譯「中國信守諾言」　Google翻譯出錯惹熱議

「你個嘢壞咗呀？」繼於美國大選期間將「Joe Biden just lost the election」錯誤譯成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」，被指有偏頗之嫌。網民日前再發現Google Translate又出錯，輸入「China breaks promise」時會被翻譯成「中國信守諾言」，但打入「US breaks promise」卻會譯作「美國違約」，被質疑翻譯受政治影響。 記者今日（18日）早上11時實測，發現Google Translate的手機程式或是電腦網頁版本中，相關翻譯結果仍與網民截圖一樣，錯誤的翻譯結果仍未被改正。

有網民發現Google Translate出錯，輸入「China breaks promise」時會被翻譯成「中國信守諾言」，但打入「US breaks promise」卻會譯作「美國違約」。（Google Translate截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

不少網民昨日（17日）發現，若然在Google Translate輸入「China breaks promise」，譯成中文繁體時，會出現「中國信守諾言」的答案，變相與原句的意思相反；然而當輸入「US breaks promise」時，意思卻會正確譯成「美國違約」。

《香港01》記者今早約11時透過Google Translate的桌面版及手機程式版實測，發現兩者皆仍維持錯誤的翻譯結果，不過當將「China breaks promise」譯成中文簡體，或是以錯誤文法及串法輸入「China break promise」、「China breaks promis」，則會獲得「中國違約」的正確翻譯。

有網民發現輸入不同的關鍵字詞也會出現同類翻譯錯誤。（網上圖片）

另外，如使用不同的關鍵字翻譯，亦會得出錯誤結果，例如有網民輸入「vietnam breaks promise」或「Hong Kong breaks promise」，同樣被譯成「信守諾言」。而同時輸入「xijinping breaks promise」及「trump breaks promise」，則分別會出現「習近平信守諾言」及「特朗普違反諾言」的不同結果。

事件引來多個網上群組截圖熱議，有人質疑Google繼錯譯「大選結果」後，再次受政治影響，連翻譯結果也要偏幫中國，「專登試咗，好恐佈」、「政治翻譯？」、「試左大部份中港澳台越南都寫係『信守』，其他都係『違約』」。

網民曾發現Google Translate錯誤的翻譯，當輸入「joe biden just lost the election」，卻譯成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」。（網上圖片）

+ 2 + 2 + 2

事實上同類的相反翻譯時準時唔準，去年10月正值美國大選如箭在弦之際，有香港網民上傳截圖，指在Google Translate手機程式版輸入「Joe Biden just lost the election」，竟錯誤將「輸」譯成「贏」，變成「拜登（或喬比登）剛剛贏得大選」；若將名字改為「Donald Trump」時，翻譯結果卻正確。

Google翻譯出錯已非第一次，過往Google Translate曾將「Emily」錯誤翻譯成「劉慧卿」，成為永恆經典。Google過去回應相似錯誤翻譯爭議時，亦曾指出Google Translate屬自動翻譯，會利用數以百萬現有翻譯詞組來提供最貼切的翻譯，自動系統間中或出現無意錯誤。

過往Google Translate翻譯出錯，把Emily翻譯成劉慧卿。（資料圖片）

Facebook專頁「前線科技人員」亦有發文講解該情況，指出十多年前，硬件提升令機器學習（Machine Learning）開始普及，科研人員想出方法，利用大量數據建立資料庫，由機器分析資料並提供翻譯，避開電腦難以應付人類文法的缺失，「呢個做法亦有其缺點，其中一個就係出嚟嘅結果受制於data set（數據集）嘅質素」。由於Google的數據大部份來自公開資料，因此當某類語言經常出現錯誤的解釋，程式亦有機會一同「中伏」出錯。

唔只Google翻譯，地圖搜索結果亦曾出事！以下為部份超古怪搜尋詞語與結果，快啲睇下你明唔明！

+ 3 + 3 + 3

不少不黯中文的外國人依靠Google Translate翻譯外文，「照板煮碗」地將中文意思紋在身上，卻經常鬧出笑話▼▼▼