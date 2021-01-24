神秘匿名信挖鎮民私隱　引綠帽漢離奇死亡　「兇手」生前堅稱冤獄

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-01-24 07:00

無論在什麼時代，每個人都很注重私隱，不希望遭人打探，甚至被公開私事，但是大約40年前，美國一個小鎮的居民陸續收到匿名信，內容全是收信人的私隱。直至一名女校車司機收到匿名信，被指與校長有婚外情，加上其丈夫離奇死亡，案件才有進一步突破！

瑟克維爾鎮居民自1976年起收到匿名信，內容提及收信人的私隱，眾人不知道對方如何得知，成為一宗懸案。（影片截圖）

YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」一向詳述古今中外奇案經過，今次案件發生在人口只有一萬多人的美國俄亥俄州瑟克維爾鎮（Circleville），居民1976年收到奇怪的手寫匿名信，寄信者的字體異常工整，令人無法辨認筆迹，內容則提及收信人的私隱，眾人不知道對方如何得知，成為一宗懸案。

直至1977年，校車女司機瑪莉．吉利斯皮（Mary Gillispie）在郵箱內收到一封匿名信，內容指控她與校長戈登．馬西（Gordon Massie）有不正當關係，寄信人強調會無時無刻作出監視，亦表示知道瑪莉已有一個家庭，要求她立即終止這段婚外情。瑪莉初時以為只是惡作劇，沒有將匿名信告訴丈夫，隨後其丈夫羅恩（Ron）亦收到一封匿名信，警告他若不將妻子及校長的婚外情告知校董會，將會被殺死，導致羅恩當面與妻子對質，瑪莉立即否認指控，他們經討論後決定不將信件公開，避免有人信以為真。

但平靜日子只是維持大約兩周後，一封又一封匿名信寄進他們的郵箱，警告如果瑪莉不終止這段不倫關係，寄信人會透過電視、電台及廣告牌公諸於世，在無計可施之下，他們唯有向瑪莉的胞姐凱倫（Karen）及姐夫保羅．費雪爾（Paul Freshour）求助。瑪莉懷疑始作俑者是同為校巴司機的大衛．朗伯里（David Longberry），大衛曾企圖非禮瑪莉，但遭瑪莉喝止，不排除有人懷恨在心報復，他們更警告大衛停止寄出匿名信，瑪莉一家隨後沒有再收到相關信件。

但數周後，鎮內出現廣告牌，指控戈登正與瑪莉及羅恩的12歲女兒交往，羅恩大怒下拆除所有不實指控的廣告牌，1977年8月19日，羅恩收到來電，隨後表現憤怒，持槍衝出寓所，並駕車離開，隨後其拖車被發現撞向路邊大樹，羅恩送院不治。警方發現羅恩生前開過一槍，現場沒有彈殼，但沒有收到報告顯示有人中槍，驗屍後發現羅恩酒精濃度超標兩倍，懷疑他酒後駕駛發生事故，但瑪莉及其他親友知道羅恩生前並不愛好酒精，所以並不接受調查結果。

隨住羅恩過身，其他居民繼續收到匿名信，同一時間，保羅亦發現自己「戴綠帽」，所以和凱倫離婚，子女的撫養權全歸保羅，凱倫則與瑪莉一家同住。令人難以相信的是瑪莉及戈登此時承認有婚外情，但堅稱這段不倫關係在收到匿名信後才發生，雖然無法證實兩人的說法，但鎮內出現愈來愈多廣告牌，內容指責瑪莉的婚外情，但無人目擊到是誰豎立相關廣告牌。

至1983年2月7日，受夠指責的瑪莉停下校巴，下車想拆除廣告牌時，發現廣告牌連接一個鐵盒，內有一把已經上膛的手槍，於是報警。警方發現廣告牌是一個死亡陷阱，當有人不知情下拆牌，就會觸動機關，手槍繼而射出子彈，擊斃對方，警方根據手槍編號展開調查，發現槍主是保羅，經過由肉眼觀察而進行的筆跡鑑定，證實匿名信出於其手筆。案件在1983年10月24日提堂，當時39封信件及該支手槍作為物證，指控保羅意圖謀殺瑪莉，但他堅稱自己是無辜，涉事手槍一早被人偷走，但最終法官判處謀殺未遂罪成，監禁7年以上25年以下刑期，子女的撫養權歸於凱倫。

但即使保羅入獄，居民仍然收到匿名信，甚至保羅都收到匿名信件，7年後他雖然獲得假釋機會，但由於居民持續收到匿名信，明明保羅在獄中無法寄信，而且不能打探到居民的私隱，眾人仍然懷疑與他有關，所以保羅並不獲准假釋，至1994年才能出獄，最奇怪的是居民沒再收到匿名信，保羅2012年過身，但生前堅稱自己並非寄出匿名信的寫手。

瑟克維爾鎮匿名信事件引來外界推測，估計寫手不止一人，瑪莉最初收到及保羅在獄中收到的匿名信，前者字體工整，後者歪七扭八。如果保羅並非寫手，外界估計瑪莉同事大衛是其中之一，當時他遭到警告後，瑪莉一家的確沒有再收到匿名信。不過重新奪回子女撫養權的凱倫亦有嫌疑，保羅入獄令她成為最大利益者，可以重新和子女生活，但懸案始終無法偵破，包括羅思的死到底是意外抑或謀殺，連電視台節目組想到場回顧懸案時，都收到匿名信，警告忘記瑟克維爾鎮匿名信事件。

本文已獲YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」授權。