心理測驗｜左手手指長短反映隱藏性格　無名指偏短代表自我中心？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-07-03 20:00

掌相反映命運聽得多，想不到原來手指長短都有其獨特意思。英國過去有學者以逾15萬人為研究對象，透過左手手指長短的差距，分析出個人的思維與價值觀，讓大家了解自己內心多一點。

左手手指長短都有其獨特意思，約莫可以分為6種解讀。（電視劇《愛的迫降》劇照）

測試方法：伸出左手，先找出「中指基準線」。以中指指甲底部為基準，再對比無名指和食指指甲的最頂高度。當中左手3隻手指長短的分布，約莫可分成6種解讀方式。

👇👇👇按圖了解哪種類型貼近你左手手指的長短分布👇👇👇

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同場加映：牛年願望可能成真？ 5種Memo紙各有啟示

👇👇👇問題：憑直覺選出圖中哪張便條紙最吸引你？👇👇👇

（網上圖片）

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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