北海道機場積雪過厚　香港航空貨機被困滑行道　工人無懼寒風剷雪

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-30 18:57

【香港航空 / 北海道 / 新千歲機場】每逢冬季亦是日本大雪紛飛之時，昨日（29日）有日本網民拍到港航空中巴士A330貨機抵達北海道新千歲機場時，不慎著陸於滑行道，積雪令貨機被困，機場一度要封鎖跑道。當地航空公司ANA的工人連忙剷雪，最終由專用車輛成功拯救貨機，並拖到停機坪。

香港航空貨機A330不慎著陸於滑行道，地上的積雪一度令貨機被困。（hogehogenaoyan@Twitter圖片）

該日本網民於Twitter上載相片，表示香港航空貨機A330在29日下午抵達北海道新千歲機場，但因為不慎著陸於滑行道（停機坪與跑道之間的通道），地上積雪一度令貨機被困，機場最終要關閉跑道協助救出貨機。

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相中可見，ANA職員們無懼寒冷天氣，於貨機輛胎旁剷雪，連樓主亦大讚他們的專業與耐性，「感謝ANA地勤人員努力剷雪。」最終有專用車輛把貨機拖至停機坪，成功拯救貨機。大批網民亦留言表示佩服職員在戶外工作的耐力，「幸好有他們在」、「辛苦了」、「感謝他們的努力」。

ANA地勤人員們無懼寒冷天氣，於貨機輛胎旁剷雪，連樓主亦大讚他們的專業與耐性。（hogehogenaoyan@Twitter圖片）

同日其實亦發生另一宗飛機被困跑道事件，上午時份一架從仙台機場起飛的日本航空客機2903航班，降落新千歲機場後，不慎錯過滑行道入口，誤入位於跑道底的跑道緩衝區（Overrun areas）。

相關部門估計事故原因可能是雪太大影響視野，客機後來被牽引車拖回停機坪，機上28名乘客與4名機組員無人受傷。

（NHK、hogehogenaoyan@Twitter）

同場加映！（香港01製圖）

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