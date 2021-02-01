如廁途中有人開門　台女嚇到秒拉起褲子　驚覺廁門竟然咁設計

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-01 23:00

在街上人有三急，就必須到公廁解決，但往往外面有些廁所的設計卻令人摸不着頭腦。有台女最近在高雄某醫院的急症室去廁所，未料如廁到一半竟有人打開另一道門，才發現該廁格原來是「廁中廁」，嚇得她立即穿上褲子，一臉「黑人問號」。

有台女在醫院急症室如廁，卻發現有陌生人打開門，才驚覺身處「廁中廁」。（Dcard圖片）

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該名女事主周五（29日）在Dcard討論發文，分享高雄某醫院急症室的女廁設計，表示當天進入廁格脫下褲子後，突然有陌生女子開門走出來，但她一看，發現打開的竟是馬桶旁邊的門，並非她原本進入廁格的門，便「火速拉起褲子，黑人問號？？？」。

兩人面面相覷，事主與陌生女子都大嚇一跳，她事後更驚魂未定，直呼「到底誰會在獨立的女廁間裏設計門中門？」，又指起初只以為那扇門背後是儲物間，從未想到竟然是另一個廁所。

帖文一出，網民立即熱議廁所設計太獨特，「好特別的配置」、「到底誰會發現門裏面還有廁所」、「人家是樓中樓，難道這是傳說中的廁中廁？」、「怎麼會有這麼離奇的設計，是我應該會嚇到先飆髒話，而忘了是要先拉褲子」。另外有網民推測該廁格是否親子廁所，惟有人反駁：「親子廁所的用意是讓爸媽可以看着小孩上廁所，把親子廁所隔開幹嘛啦」，更多人就認為廁所或經過改裝，將廁格合併以供傷殘人士使用。

（Dcard）

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