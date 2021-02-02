OL返工怕被室內燈光曬黑　皮膚科醫生建議咁做　搽防曬幾耐見效？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-02 20:30

雖然農曆新年仍未到，香港近日的天氣彷彿已離冬天漸遠，日間時間更可享受溫暖陽光。有在辦公室工作的OL近日於討論區發文，指平日上班時因沒太多機會曬太陽，一般不會塗防曬用品。不過她早前與朋友聊天時「刷新認知」，獲告知室內燈光也有機會「曬黑皮膚」，感到非常驚訝，同時質疑對方所言過於誇張。皮膚科專科醫生史泰祖指出，紫外光能穿過玻璃照射室內，日常上常可塗抹適量防曬保護皮膚。

有OL指平日上班不會使用防曬產品，認為「室內燈光會曬黑」說法過於誇張。（資料圖片/GettyImages）

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該名OL早前於香港討論區發文，指本身長時間於辦公室工作，「只有返工放工，出去食lunch先會俾太陽曬」，因身處戶外的時間不多，她平日上班一般不會塗防曬用品，「只會假日出街同行山先會搽防曬」。

不過早前她前友人談及防曬問題時，卻獲對方告知「室內燈都會曬黑皮膚」，建議她即使在室內地方上班也要做好防曬。事件令她非常驚訝，形容是「刷新咗我個認知」，但同時對友人說法感懷疑，「我又覺得室內燈曬黑皮膚又好似誇張過頭」，因此詢問一眾女性網民：「想統計下返office嘅sis，平時返工會唔會查防曬？」

樓主獲友人告知，室內燈光有機會曬黑皮膚，對其說法感懷疑。（資料圖片/GettyImages）

不少絲打紛紛留言分享心得，表示上下班途中會接觸到陽光，而且辦公室燈光也有少量紫外光，認為應塗上較低度數防曬用品，避免傷害皮膚，甚至出現色斑，「預防勝於治療，到出斑嗰時已經淡唔到斑」、「呢啲嘢真係唔經唔覺，你以為無事，點知就曬到有」、「未到見光死嘅，男人無咩所謂，女人想靚就要做足㗎啦」。

皮膚科專科醫生史泰祖建議，如長時間於室內工作，可適度使用防曬產品保護皮膚。（資料圖片）

皮膚科專科醫生史泰祖接受《香港01》訪問時指出，即使身處室內，燈光或經窗戶進入的陽光也帶有紫外線。而陽光中的UVA紫外線可導致皮膚曬黑或老化，穿透力也比UVB強，能穿過玻璃射進室內，對皮膚造成傷害，因此他建議大家可適度使用防曬產品以作保護。不過塗防曬霜時只要令肌膚不乾燥便可，不用特意塗太多，反之會導致毛孔阻塞。

過往有台灣醫療及美容YouTube頻道實測，塗上防曬產品後照射紫外線燈，測試產品需時多久才能發揮作用。結果發現，無論物理性還是化學性防曬，基本上塗上皮膚後已即時見效。不過由於防曬產品大多屬乳化性基質，坊間不少產品也指出，在皮膚上使用後要等待約15至30分鐘，才能讓防曬成分達到比較均勻的分散效果。