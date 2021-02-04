Youtuber上載「天燒鼠車車」求關注變呃嬲　火燒活老鼠影片惹公憤

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-04 17:30

隨著YouTuber的崛起，許多人為了要吸引點閱率，紛紛嘗試各種新奇的主題拍片。一名台灣網友就看到有YouTuber上傳一部「燒老鼠」影片，怒PO文要大家一起檢舉該YouTuber，留言區也引起正反意見討論。

一名台灣網友在Dcard上發出標題為「快檢舉這個YouTube頻道」的文章，貼出YouTuber「Google WeeFee」的一部影片，短短7秒的影片中，一隻老鼠因為追著鳥，最後被警車輾斃，影片還以「天卒鼠車車」為標題，令發文的原PO質疑「這個影片真的好笑嗎，老鼠就不是生命嗎？」

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YouTuber「Google WeeFee」亦上傳了不少惡搞《天竺鼠車車》的影片↓↓↓

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原PO也提到，該YouTuber還有另外一條「天燒鼠車車」影片，「把老鼠關在籠子裡，對牠灑油，後來點火之後把籠子打開，並讓著火的老鼠在路上逃竄」，後來這條「燒老鼠」影片被檢舉下架，「Google WeeFee」還發文指出「看到一堆殺掉微生物都要道歉的聖母表真的很不爽，向老鼠道歉還OK但向微生物道歉又是什麼玩法」，令原PO不滿表示「什麼叫微生物？」

有網友認為原PO小題大做，「那你打死一堆蚊子怎麼不覺得自己殘忍」、「他不是故意虐鼠，感覺就地獄巧合而已」、「當牠造成鼠疫的時候你就不會覺得可憐了」。

不過也有網友認為「很多人好像分不清楚娛樂性虐待生命跟非娛樂性影響到自身生命必要性殺生的不同」、「把生命拿來開玩笑真的不有趣」、「火燒老鼠那種娛樂性虐殺我無法」、「虐殺、為娛樂而殺跟為了維持生命、健康而撲殺是不同的好嗎？」

針對被檢舉下架的影片，YouTuber「Google WeeFee」也在後續發文道歉「隔天再回頭看其實是挺over的，地獄梗這東西還是該避免，如有不適的話也很抱歉」，對於網友質疑他是否將老鼠說成微生物？「Google WeeFee」則解釋，是因為原本影片下方有人留言「自己就連殺死微生物都會道歉」，令他覺得匪夷所思，而非指稱老鼠是微生物。

同場加映：性感台妹神還原天竺鼠車車 胖男以巨型肥仔波挑機 衝擊網民視覺（點圖放大↓↓↓）

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