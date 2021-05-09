母親節│氣炸鍋消委會測試2款最高分！或有致癌物食安中心教點解決

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-09 14:17

【母親節／氣炸鍋／消委會】氣炸鍋是熱門母親節禮物之一，亦是媽媽們的好幫手，但究竟哪款最好用呢？消委會測試市面12款氣炸鍋，其中有2樣獲得最高分，到底哪款最平靚正？ 不過氣炸鍋氣炸後的食物，有機會含致癌物丙烯酰胺，但亦毋須過份擔心，即看食物安全中心3點應對致癌物建議，讓大家煮得開心，食得安心。

消委會測試市面12款氣炸鍋，包括法國特福Tefal、飛利浦Philips、Midea、伊瑪牌Imarflex、德國寶German Pool及億世家ecHome等，價錢298元至2080元。

各樣本款式及評分如下，即睇邊款最高分▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

半數氣炸鍋氣炸薯條 致癌物含量超歐盟基準水平

不過消委會根據生產商或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條，然後測試薯條中的丙烯酰胺含量，發現薯條經各樣本氣炸後的丙烯酰胺含量，由每公斤102至7038微克，最高與最低相差68倍，當中6款樣本含量高於歐盟基準水平（500微克／公斤），有1款更超標13倍。

6款薯條氣炸後丙烯酰胺含量高於基準水平樣如下▼▼▼

國際癌症研究機構於1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）， 故此攝取量愈少愈好。由於香港法例未有規定丙烯酰胺在食物中的標準，故參考歐盟相關法規，判斷薯條丙烯酰胺含量是否高於基準水平。

食安中心回應時指出，氣炸屬高溫煮食，溫度愈高時間愈長，薯條產生的丙烯酰胺愈多，稱「薯條丙烯酰胺含量的差異，相信是由於測試所採用的不同食譜，未必跟電器型號有關」。

至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼

其實韓國消費者協會亦曾檢測當地市面10款氣炸鍋的安全和健康性，把冷凍薯條置於攝氏200度高溫，再按照產品說明書烹飪，結果發現，10款空氣炸鍋中4款炸出來的薯條，致癌物質「丙烯酰胺」含量超出歐盟安全標準，最嚴重的超標兩倍多。

+ 5 + 5 + 5

韓國消費者協會沒有公開相關品牌名稱，但是次檢測的10款空氣炸鍋，都是韓國市面熱銷款式。韓國消費者協會表示，即使不放入食用油，薯條等含碳水化合物食品經過長時間高溫烹飪，會產生「丙烯酰胺」，提醒消費者烹飪時不要「炸過頭」。

專家警告2類食品勿放氣炸鍋

另外，氣炸鍋雖然方便，但並非所有食品都適合放入氣炸鍋！台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉就有5點建議，並列出不應放入氣炸鍋的食品▼▼▼（點小圖放大看）

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同場加映：消委會口罩5星之選一文看清

消委會曾測試30款在市面發售的口罩，每個口罩的平均售價約為$2.0至$9.0，18款（60%）聲稱來自香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南，檢測其BFE、PFE、壓力差及合成血穿透等，並為它們整體評分，當中10款達最高的5分水平。

30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼