氣炸鍋比併｜消委會測試2款最高分！呢幾款炸薯條、雞髀春卷最正

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

【氣炸鍋／消委會】氣炸鍋是時下潮流煮食之選，簡單易用，但款式眾多，究竟哪部才是最好用「最好炸」呢？消委會測試市面12款氣炸鍋，其中2款總評獲得4星半高分，而貴未必最好，例如298元普樂氏款式總評就媲美1988元款式。

氣炸鍋是時下潮流煮食之選。（資料圖片）

消委會測試市面12款氣炸鍋，包括法國特福Tefal、飛利浦Philips、Midea、伊瑪牌Imarflex、德國寶German Pool及億世家ecHome等，價錢298元至2080元，其中2款獲得總評4星半突圍而出。

即看你用的那款氣炸鍋多少分▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

不過氣炸鍋最重要功用當然是煮食，消委會以薯條、雞膇及春卷測試12款氣炸鍋氣炸表現，究竟哪款煮食最出色呢？

即睇邊款氣炸鍋炸得最正▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

註：炸薯條測試中，實驗室根據代理商建議的食材份量、氣炸溫度及時間氣炸薯條；炸雞膇測試中，每隻雞膇重約100克，評審4隻雞膇的煮熟程度及色澤均勻度，並量度雞膇中心溫度能否達到85°C；炸春卷測試中，測試樣本氣炸10條春卷表現，每條春卷重約25克，主要比較氣炸後的春卷色澤均勻度及香脆度。

半數安全有待改善

不過使用氣炸鍋時亦要注意安全，事關消委會測試各款樣本溫升、絕緣距離、接地措施、結構及標示說明等，當中3款溫升超出標準上限，長期觸摸有機會增加燙傷風險；另有3 款絕緣距離不足，可能增加短路風險。

6款有待改善樣本如下▼▼▼

半數氣炸鍋氣炸薯條 致癌物含量超歐盟基準水平

另外，消委會根據生產商或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條，然後測試薯條中的丙烯酰胺含量，發現薯條經各樣本氣炸後的丙烯酰胺含量，由每公斤102至7038微克，最高與最低相差68倍，當中6款樣本含量高於歐盟基準水平（500微克／公斤），有1款更超標13倍。

6款薯條氣炸後丙烯酰胺含量高於基準水平樣如下▼▼▼

國際癌症研究機構於1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）， 故此攝取量愈少愈好。由於香港法例未有規定丙烯酰胺在食物中的標準，故參考歐盟相關法規，判斷薯條丙烯酰胺含量是否高於基準水平。

食安中心回應時指出，氣炸屬高溫煮食，溫度愈高時間愈長，薯條產生的丙烯酰胺愈多，稱「薯條丙烯酰胺含量的差異，相信是由於測試所採用的不同食譜，未必跟電器型號有關」。

至於要如何應對，食物安全中心有以下3點建議▼▼▼

專家警告2類食品勿放氣炸鍋

氣炸鍋雖然方便，但並非所有食品都適合放入氣炸鍋！台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉就有5點建議，並列出不應放入氣炸鍋的食品▼▼▼（點小圖放大看）

+ 7 + 7 + 7

同場加映：消委會口罩5星之選一文看清

消委會曾測試30款在市面發售的口罩，每個口罩的平均售價約為$2.0至$9.0，18款（60%）聲稱來自香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南，檢測其BFE、PFE、壓力差及合成血穿透等，並為它們整體評分，當中10款達最高的5分水平。

30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼