阿嬌前夫賴弘國僅排第2？網民熱議10大靚仔醫生　第1名係抖音男神

撰文：DailyView網路溫度計
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對於許多人來說，醫生是人生勝利組的代表，不只給人會讀書的印象，工作內容也令人肅然起敬，像是在這一波疫情中，無非就是最為辛苦的一大族群。不過有些醫生不僅專業領域厲害，身材樣貌同樣超吸睛。今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網路上到底有哪些備受討論的帥醫生，看完他們絕對會認為這世界超不公平啊！

No.10 王祚軒醫生

王祚軒畢業於陽明大學醫學系，不僅是知名醫美診所尼斯診所的執行長，與藝人老婆佩甄也是眾所公認的模範夫妻。雖然曾在節目坦言體力大不如前，驚覺也到了一定年紀，但實際上仍經常有網友誇讚王醫生長相凍齡，這個年紀保養的相當好，並且散發一股成熟大叔的獨特魅力呢！

現任：尼斯診所執行長　專長：男性整形、微整形等

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No.9 李世偉醫生

2020年剛宣布結婚，踏向人生另一個階段的帥牙醫李世偉，妻子正是台灣知名模特兒王思平，兩人交往不到一年的時間就火速閃婚，隨後王思平也大方在Facebook證實即將升格為人母的好消息。斯文的老公更被不少網友說像韓星，可說是一對讓無數男粉絲與少女同時心碎的才子佳人。

現任：國安牙醫主治醫生　專長：一般牙科、隱形矯正、3D齒雕等

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No.8 黃政傑醫生

有多年皮膚科經歷的黃政傑醫生，不僅有著如同模特兒的深邃五官，就連身材也一點都不輸給職業運動員，閒暇之餘喜愛各種戶外運動，不管是重訓還是登山都難不倒他，更因此練就出一身壯碩的肌肉，就算身穿白袍也藏不住底下的好身材，讓人看診的時候都不知道眼神應該要放在哪裡啊！

現任：越L'EXCELLENCE美的事務所　專長：皮膚專科、臉部微整等

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No.7 曾柏翰醫生

有著人稱「醫界彭于晏」的曾柏翰，因為一張側臉照在Facebook社團流出，神似男星彭于晏、周湯豪的外貌，瞬間引起不少女性的關注，隨後被肉搜出個人IG而快速在網路上竄紅。本身其實是翰醫堂中醫診所的執業中醫師，平時喜歡在社群上分享醫些調理養生的資訊，由高顏值與好皮膚的他來分享這些資訊，真的相當有說服力呢！

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No.6 趙國翔醫生

看牙絕對是不少人最害怕的事情，不過這位神似已故藝人高以翔，擁有180公分模特兒等級身高的趙國翔帥牙醫，相信讓不少人反而相當期待看牙，畢竟賞心悅目的畫面當前，疼痛感一定也會因此減緩不少！除了外表之外，本身也因為看診的細心和好技術，讓病患對看牙不再那麼害怕，因此受到不少病患的愛戴。

現任：御森美學牙醫診所　專長：人工植牙、隱形矯正等

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No.5 黃幼鳴醫生

有天菜帥醫生之稱的黃幼鳴，留著一臉相當具有個性的絡腮鬍，卻一點都沒有頹廢感反而讓人覺得超有型！個性活潑開朗的他，私底下也相當喜愛健身，身材當然也是好到沒話說。新冠肺炎疫情爆發初期，因為接力拍攝一支醫界發起的「十二街洗手挑戰」的洗手影片，可愛俏皮的模樣引發廣大回響，讓許多人因此一秒被圈粉。

現任：越L'EXCELLENCE美的事務所　專長：皮膚專科、面部微整拉提塑型等

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No.4 張峯瑞醫生

同樣是帥醫生榜單中常客的張峯瑞醫生，全身上下散發出一股成熟穩重的大叔魅力，私底下更是一位做起事來十分講究，凡事相當細心的暖男。除了擁有相當資深的整形外科資歷，平常也喜歡在社群上分享許多醫美相關資訊，看的出來十分熱愛自己的工作，果然是認真的男人最帥氣啊！

現任：極緻醫美診所　專長：五官精雕、體態雕塑等

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No.3 陳家駒醫生

誰說中醫的帥醫生就不多！這位有著「醫界周渝民」之稱的中醫師陳家駒，除了擁有一雙跟仔仔一樣的水汪汪電眼，熱愛健身的他身材也是相當令人稱羨。平日除了會在社群上分享實用的養生調理訊息，也樂於分享自己的好身材，看他的Instagram不僅能夠獲得中醫角度的實用資訊，還能大飽眼福，還不趕快手刀追起來！

現任：京水堂中醫診所　專長：埋線雕塑、婦科調理等

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No.2 賴弘國醫生

長相有點壞壞的藝人王陽明被封為「台灣第一帥」，而接下來要介紹的這位賴弘國醫生，則有著「醫界王陽明」的封號，過去與王陽明本人一起拍攝過廣告，兩人站在一起就像是雙胞胎兄弟讓人分不出誰才是本尊！除了因為長相爆紅，賴弘國原先是婦產科醫生，近年來轉換跑道進軍醫美，人氣不減反增，目前個人Instagram已經有超過17萬名的粉絲。

現任：越L'EXCELLENCE美的事務所　專長：五官精雕、亞洲線雕拉提

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No.1 李俊豪醫生

台大醫學系畢業的李俊豪醫生，不僅擁有小兒科與醫美的專業，本身還是一位社群達人，許多人熟悉的應該是他社群上的名稱「馬克醫生」，因為抖音上擁有破21萬的粉絲而被封為「抖音達人」，平時認真經營自己的Facebook粉專，且絲毫不吝嗇分享好身材的照片，讓人常常不小心就看的臉紅心跳，最近也喜愛拍攝許多YouTube旅遊影片與粉絲分享，親和力十足的個性叫人怎能不喜歡他呢！

現任：安東診所、蘋果樹醫美診所　專長：內兒科、醫美

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月20日至2021年02月18日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高顏值帥醫師』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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