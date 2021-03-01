育有2女被長輩追問幾時生仔　台媽超不忿：老娘封肚就是不生了！

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在中國人傳統思想中，生兒子就是代表傳宗接代，不少長輩至今仍有這種重男輕女的思想。最近有台灣媽媽在網上大呻被親戚窮追不捨，她已生了2名可愛女兒，但每次總被一堆親戚追問何時再生兒子，樓主即感到煩厭，認為他們不體諒之餘更是多口，「我生2個女兒我驕傲啊！不行嗎？」，甚至表明要封肚不生了。

有台灣媽媽生了2名可愛女兒，但每次總被一堆親戚追問何時再生兒子，令她感到十分煩厭。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

該台媽近日於facebook群組「爆怨公社」撰文抱怨，表示自己育有2名女兒，但有傳統重男輕女觀念的長輩還是不死心，認為生兒子才有傳宗接代的象徵，於是不斷有意無意的鼓吹樓主再懷孕生兒子，令她大感崩潰。

▼▼點擊下圖睇台媽撰文反擊長輩追問幾時生仔▼▼

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大批網民留言支持樓主，直言三姑六婆多口其實非常討厭又令人困擾，更指其實小朋友性別根本不重要，重要的是性格本質。

（facebook群組「爆怨公社」）

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