新冠疫苗接種｜私家醫生可預約接種　診所名單＋聯絡方法一文看清

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-01 20:24

【新冠肺炎疫苗接種計劃／私家醫生診所名單／科興／復星BioNTech復必泰／聯絡方法】新冠肺炎疫苗接種計劃引起網民關注，私家診所最快3月2日起可為優先群組市民注射疫苗，究竟你所在區域有哪些診所可預約接種疫苗呢？

新冠肺炎疫苗接種計劃現正展開。（資料圖片）

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市民除了可透過新冠肺炎疫苗接種計劃網站預約登記接種疫苗，亦可直接與參與計劃的私家醫生及診所預約接種，私家醫生及診所名單如下。

即看各區哪些的家醫生診所可接種疫苗▼▼▼

香港島：

+ 23 + 23 + 23

九龍：

+ 33 + 33 + 33

新界：

+ 50 + 50 + 50

5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。

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為鼓勵市民養成記錄出行習慣，減低新冠病毒擴散風險，政府推出了「安心出行」應用程式。該App由政府資訊科技總監辦公室統籌開發。

至於安裝申請、使用及接收通知方法，可看下圖▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

安心出行App使用7大須知

不過究竟安心出行App可在哪些地方使用？收集的個人資料會如何處理？費用又需要多少？以下7大須知大家可參考。

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