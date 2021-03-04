跨性別網紅「無子宮懷孕人體實驗」恐觸法　黑科技背後真相揭曉

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 17:30

台灣跨性別網紅罔腰上個月自曝懷孕，還秀出超聲波照，引發軒然大波，對此高雄市衛生局經過約談，在3號晚間發新聞稿表示，依據罔腰其意見陳述內容，承認自己沒有懷孕，超聲波等懷孕照片也不是本人所有，散布不實消息違反台灣「社維法」，後續將交由當地警方函送法辦。

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罔腰3號才在IG上分享自己去染眉毛、做臉，還去看了牙醫，說矯正完就能露齒笑，但看了網友留言，罔腰說看到很火大，因為自從她自爆懷孕，大秀凸肚，還PO胎兒超聲波照和媽媽手冊，引發爭議，被認為造假，高雄市衛生局日前約談，經過調查，確認她涉嫌散佈謠言，影響公共安寧，違反社會秩序維護法。

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只是消息一出，罔腰沒停止在IG上PO限時動態，說往後接下來的舉動是正義的，繼續和另一半放閃，還說亂報的那些，她還是沒看，只不過高雄市衛生局發新聞稿表示，依據罔腰其意見陳述內容，自己承認本人沒有懷孕，超聲波等懷孕照片也不是本人所有，至於是否違反人體試驗法，衛生局說已依蒐集調查結果，函報衛福部，進行後續認定處理。

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高市衛生局簡任技正潘炤穎：「我們沒有特別跟她（罔腰）通知，因為她已經來意見陳述過了，那調查的結果怎麼樣，我們依據調查的結果去做判斷，然後做後續的處置。」

罔腰直到3日晚間九點多，又在IG po限時動態，反問散播的人應該是媒體吧，到底乾她什麼事，原來都不能分享喜悅嗎 ?根據涉及不實部分，台灣會以違反社維法偵辦，散佈謠言影響公共安寧，可處3日以下拘留或3萬元（台幣）以下罰鍰，或許罔腰是發現玩笑開大了，最後在IG說，要關閉任何東西，但鬧了這麼久，現在才想到要止血，恐怕已經為時已晚。

罔腰在IG限時動態表示「散播是媒體吧」（IG@wen810615）

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