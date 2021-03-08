觀音借庫2021│8大禁忌+還庫貼士+流程步驟　1種祭品不宜入廟

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【觀音開庫2021 / 廟宇 / 還庫 / 還神 / 紅磡觀音廟 / 大坑蓮花宮 /地點】農曆正月廿六（3月9日）是觀音開庫日子，每年善信都可趁此到廟宇祈福，好讓新一年財運亨通，改善運程。不過其中有不少禁忌需要注意，有意借庫者不妨留意以下拜神貼士。

善信在每年的農曆正月廿六（3月9日）到廟宇向觀音借庫。(資料圖片）

👇👇👇按圖了解觀音借庫前需作哪些準備👇👇👇

+3
+3
+3

👇👇👇按圖了解觀音借庫有哪些禁忌👇👇👇

+4
+4
+4

今年受新冠疫情影響，東華三院早前宣布轄下6間寺廟，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地福德祠，以及油麻地社壇的觀音開庫將改為在Facebook網上直播。

華人廟宇委員會轄下有10所廟宇毋須預約代客借庫服務，善信可因應需要前往參拜。（華人廟宇委員會Facebook截圖）

華人廟宇委員會轄下亦宣布轄下兩所廟宇，包括紅磡觀音廟與大坑蓮花宮決定提供「代客借庫服務」。若善信有意親身前往借庫，可到華廟會轄下其他廟宇參拜，包括茶果嶺天后廟、筲箕灣譚公廟、筲箕灣天后古廟、深水埗天后廟、深水埗三太子及北帝廟、紅磡北帝古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟與灣仔玉虛宮。

👇👇👇按圖了解實體觀音借庫步驟👇👇👇

+3
+3
+3
同場加映：2021年觀音借庫3個吉時
同場加映：2021牛年｜12生肖開運大法（上）　屬牛犯太歲戴紅瑪瑙增財運

屬馬羊猴雞狗豬可看看以下開運大法👇👇👇

+6
+6
+6
同場加映：2021牛年｜12生肖開運大法（下）　屬羊戴呢種水晶旺人緣桃花

屬馬羊猴雞狗豬可看看以下開運大法👇👇👇

+6
+6
+6
同場加映：牛年2021開運年花擺法

👇👇👇按圖了解開運年花6款擺法👇👇👇

+33
+33
+33

👇👇👇按圖了解年花忌放在哪個方位👇👇👇

觀音借庫│東華三院改網上舉行　教你擇吉時7步登記齊齊借10億
2021牛年｜12生肖開運大法（上）　屬牛犯太歲戴紅瑪瑙增財運
牛年2021運程 │十二生肖誰有財運？　屬雞機遇處處、屬虎事業發威
2021年財運最強五大星座　金牛靠理財發達　人馬投資炒股要小心
過年後咪減肥住！4生肖愈肥愈有福　呢位有小肚腩代表有財旺屋企
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。