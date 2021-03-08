觀音借庫2021│8大禁忌+還庫貼士+流程步驟　1種祭品不宜入廟

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-08 10:00

【觀音開庫2021 / 廟宇 / 還庫 / 還神 / 紅磡觀音廟 / 大坑蓮花宮 /地點】農曆正月廿六（3月9日）是觀音開庫日子，每年善信都可趁此到廟宇祈福，好讓新一年財運亨通，改善運程。不過其中有不少禁忌需要注意，有意借庫者不妨留意以下拜神貼士。

善信在每年的農曆正月廿六（3月9日）到廟宇向觀音借庫。(資料圖片）

👇👇👇按圖了解觀音借庫前需作哪些準備👇👇👇

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👇👇👇按圖了解觀音借庫有哪些禁忌👇👇👇

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今年受新冠疫情影響，東華三院早前宣布轄下6間寺廟，包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地福德祠，以及油麻地社壇的觀音開庫將改為在Facebook網上直播。

華人廟宇委員會轄下有10所廟宇毋須預約代客借庫服務，善信可因應需要前往參拜。（華人廟宇委員會Facebook截圖）

華人廟宇委員會轄下亦宣布轄下兩所廟宇，包括紅磡觀音廟與大坑蓮花宮決定提供「代客借庫服務」。若善信有意親身前往借庫，可到華廟會轄下其他廟宇參拜，包括茶果嶺天后廟、筲箕灣譚公廟、筲箕灣天后古廟、深水埗天后廟、深水埗三太子及北帝廟、紅磡北帝古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、土瓜灣天后古廟與灣仔玉虛宮。

👇👇👇按圖了解實體觀音借庫步驟👇👇👇

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