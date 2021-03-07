無性行為卻染椰菜花　醫生一句診斷病因超無禮　台男：聽完很不爽

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-07 23:00

意外染上性病，對徬徨無助的人無疑是沉重打擊。台灣有男網民最近撰文大呻，自己不幸染得「椰菜花」，求醫時坦言最近3年亦是單身，亦無性行為。不過醫生診症時卻一句判定濫交是病因，更提醒他以後性生活要更檢點，令樓主心有不忿，「其實聽完就很不爽了」。

樓主稱，看第1位醫生時，對方只查問他過往性生活的情況，令他非常不滿。（資料圖片）

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該男網民於Dcard討論區撰文，表示近日看過2個醫生，也不約而同地診斷他染上了俗稱「椰菜花」的性病疣。樓主解釋，自己單身已快3年，期間無伴侶也無性行為，故估計是之前曾去溫泉旅館用過不衛生的用品所致。

不過樓主稱，看第1位醫生時，對方只查問他過往的性生活情況，並無從其他方向了解病因，令他大感不滿。他續指，即使最後花錢做了切除手術，以為從此就會康復，但在2個月後又再復發，令他更感崩潰，「回去的時候垃圾（醫生）又說「是不是安全措施沒做好」，我真的很想當場壓着他在桌上，一代一代燒錢包啊」。

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網民紛紛留言支持樓主，又為他打氣，「病毒本來就不容易治療，只要壓力大或免疫系統下降就會。這位醫生真的滿沒禮貌的....」、「前年我沒發生性行為還是長菜花，可能是用了飯店毛巾感染」、「真的滿多醫生都沒同理心，隨便憑想像下結論」、「醫生這樣講話真的很沒口德」。

但亦有網民解釋因為醫生不能盡信病人口供，在專業層面來說，開診就是要問出真相，「醫生用語上可能不夠謹慎，但會懷疑多重性伴侶本來就是很正常的事，假設病人說甚麼就信甚麼，那反而會有很多問題出現」。

（Dcard討論區）

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