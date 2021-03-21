性工作者奇遇#7│喪妻男與女郎靠Google翻譯說心事　1句話道出傷痛

【性工作者奇遇】性工作者總會遇不同背景的客人，除了有人背着另一半尋春，亦有人是因各種原因想找人相伴慰藉，有性工作者在外國網上討論區分享難忘的經歷，其中1名女郎遇上不太懂說英語的客人，雙方靠翻譯軟件溝通，她聽到客人透露心事，不禁與對方同感悲傷。