性工作者奇遇#7│喪妻男與女郎靠Google翻譯說心事　1句話道出傷痛

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【性工作者奇遇】性工作者總會遇不同背景的客人，除了有人背着另一半尋春，亦有人是因各種原因想找人相伴慰藉，有性工作者在外國網上討論區分享難忘的經歷，其中1名女郎遇上不太懂說英語的客人，雙方靠翻譯軟件溝通，她聽到客人透露心事，不禁與對方同感悲傷。

性工作者遇上言語無法溝通的客人，翻譯軟件即可大派用場，雙方亦能作簡單溝通。示意圖。（《風月俏佳人》劇照）

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外國網站原文：

Had a client who didn't speak much English.

Afterwards we were lying down together, I got out my phone and we had a conversation via Google Translate.

He told me that his wife had died four months earlier and that this was the first time he'd felt normal since.

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