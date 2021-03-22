萌爆！日豹紋守宮脫皮相大公開　似穿連帽衛衣引爆網民想像│多圖

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-22 13:00

大家對壁虎應該不會陌生，但牠們原來也像其他爬蟲類一樣會脫皮！日本有網民曾在Twitter上載相片，表示家中飼養的豹紋守宮（又稱豹紋擬蜥、豹紋壁虎）正在月皮，碰巧頭部的皮已分離，看上去像穿了件連帽衛衣，萌爆樣子惹起網民哄動圍觀。

Nisiaf在去年4月曾脫皮，主人於是記錄其過程，更在Twitter上載相片分享。（o00olou3uly@Twitter圖片）

該隻豹紋守宮名叫Nisiaf，主人表示守宮會脫皮數次，而Nisiaf在去年4月曾脫皮，主人於是記錄當中過程，更在Twitter上載相片分享。相中可見Nisiaf全身的舊皮變成白色，而頭部的舊皮更已分離，加上因為嘴角位置較高而像是微笑的表情，令不少網民高呼可愛。

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Nisiaf的脫皮照片獲逾41.4萬人讚好，大部份網民形容牠像穿着連帽衛衣的小朋友。更有插畫家特意畫了穿了連帽衛衣的Nisiaf，牠雙手插袋猶如潮童，還有是拿出手機發現自己爆紅後而臉紅的樣子，令其可愛度爆登。

除了Nisiaf，該名主人其實還飼養了不同守宮，例如睫角守宮、肥尾守宮，各有各特色之餘，同樣引人注目。而主人最近上載相片，表示Nisiaf再次脫皮，引來一批粉絲與網民關注，又讚Nisiaf看來很精神，是隻人見人愛的守宮，「到了穿衛衣時間呢」、「無論何時看着牠也很可愛」、「牠的大眼睛很吸引我」。

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豹紋守宮又稱豹紋擬蜥、豹紋壁虎，因身體上的花紋類似豹紋而得名。原產地廣泛分布於中亞地區如巴基斯坦、阿富汗等，一般生活在乾旱的灌木林裡，多以昆蟲為食。

近年來，不少人越來越喜歡飼養爬蟲類的寵物，而蛇、蜥蜴、壁虎等爬行動物也成為了熱門寵物。豹紋壁虎體色奇特、性格溫馴，因此成了一些寵物愛好者的理想選擇。

（o00olou3uly@Twitter）

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