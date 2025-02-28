東鐵罵戰！捱撞背包男擋車門爆粗罵拖篋男　職員咁處理　港鐵回應

乘搭公共交通工具時理應互相忍讓，切勿阻礙行車。網上流傳1條影片，顯示東鐵線上水站爆發罵戰，1名孭背包的男子乘搭東鐵綫時，聲稱遭另1名男乘客多次連人帶篋猛撞，再遭對方爆粗辱罵。背包男下車後深深不忿，阻礙車門關上，向拖篋男挑釁怒罵，多次喝叫「出嚟呀」、「我企喺度，佢坐喺度係咁撞我，仲要X我老X」，甚至指控對方曾「吐口水」。拖篋男坐在篋上沒有還口，反而同行大媽操鄉音與背包男對罵，列車無法開出。



多名港鐵職員聞訊趕至，由於背包男情緒激動，完全不理勸喻，其中1名港鐵男職員亦變得激動，大聲喝止要求背包男不要擋車門，建議如果要報警，背包男就要上車，一起前往羅湖站解決。背包男最終沒有上車，擾攘大約3分鐘後，列車最終能開走。



許多網民留言直斥背包男行為不對，「鬧還鬧，阻住人就唔啱」、「1個人阻住全車」，不過，有人疑質港鐵職員處理手法可作改善，「其實係咪應該涉事人士全部落車，等警察嚟解決問題？𠵱家好似放咗人走就算」。另有人指事件中「港鐵職員都躁埋」，質疑是否過於激動「港鐵職員都冷靜啲啦」，惟有人認為職員已盡力處理，「細聲講佢（背包男）唔會理。



港鐵回覆《香港01》表示，當時職員曾勸2名乘客下車，或月台上的1名乘客上車處理事件，但均被拒絕。其後列車在車門關閉後駛離月台，雙方各自離開。



孭背包的男子阻擋車門關上，多次向拖篋男子怒喝「出嚟呀」。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

背包男指控坐在行李篋的男乘客撞人，「我企喺度，佢坐喺度係咁撞我，仲要X我老X」，而且對方還「吐口水」。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

拖篋男沒有多還口，反而同行大媽乘客操鄉音反駁，指控背包男同樣「吐口水」、「打人仲咁鬼惡」、「X街」。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

背包男︰佢坐喺度係咁撞我，仲要X我老X

相關影片被上載至facebook專頁「香港人」，長近3分鐘，專頁管理員表示事發港鐵上水站，影片拍到月台顯示有列車正前往落馬洲站，但有機會指下一班列車。事發於當日下午5時許，影片開始時已見到，1名孭背包的男子正在阻擋車門關上，更多次怒喝「出嚟呀」，並指控坐在行李篋的男乘客，「我企喺度，佢坐喺度係咁撞我，仲要X我老X」，又斥對方「吐口水」。背包男曾一度返回月台，沒有再阻擋車門。

拖篋男一直坐在篋上沒有多加理會，反而其同行大媽乘客操鄉音反駁，指控對方同樣「吐口水」、「打人仲咁鬼惡」、「X街」。背包男聞言非常激動，戴上口罩後再次用雙手和肉身擋門，不許列車開出，揚言要求報警。背包男同行女親友和1名港鐵男職員上前嘗試調停，但未能化解雙方衝突。

鄉音大媽反駁後，背包男聞言非常激動，戴上口罩後再次用雙手和肉身擋門，揚言要求報警。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

背包男同行女親友上前嘗試調停，但未能化解雙方衝突。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

港鐵職員︰唔好阻其他乘客

背包男一直阻擋車門，令到列車無法駛走，其間再多數名職員到場處理。由於背包男表現激動，剛剛到場增援的1名男職員的情緒亦開始變得激動，大聲喝止背包男行為，又表示「可以報警」，但背包男需要上車，一同前往羅湖站一起解決，否則「唔好阻其他乘客」。同時另1名職員拉着背包男，相信防止衝突升級。眾人在車門近月台位置擾攘，最後背包男沒有上車，車門隨即關上，列車如常開出。

大量網民留言指背包男阻車門不對，但不應放生拖篋男，「點解唔叫有關人士落車，唔喺上水站處理？」、「報警唔係要叫佢落車咩？點解叫嗰個上車呢？」、「關門開車，問題就解決了」。

到場增援的1名港鐵男職員大聲喝止背包男行為，表示「可以報警」，但背包男需要上車前往羅湖站一起解決，否則「唔好阻其他乘客」。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

到場增援的1名港鐵男職員大聲喝止背包男行為，表示「可以報警」，但背包男需要上車前往羅湖站一起解決，否則「唔好阻其他乘客」。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

眾人在車門近月台位置擾攘，最後背包男沒有上車，車門隨即關上，列車如常開出。（facebook專頁「香港人」影片截圖）

阻擋港鐵車門最高被罰2,000元

根據港鐵附例第9（2）條，乘客不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違例者最高可被罰款港幣2,000元，另根據港鐵附例第 21（1）條，乘客於鐵路處所內，須遵從附例及人員的合理指示及要求。違例者最高可被罰款港幣2,000元。

港鐵：曾勸２乘客下車但被拒絕

港鐵回應《香港01》表示，根據記錄，2月27日下午5時許，港鐵職員在上水站往羅湖方向月台上，處理及調停乘客爭執。為不影響列車運作，曾勸籲車廂內2名乘客下車，或月台上的1名乘客上車處理事件，但均被拒絕。其後列車在車門關閉後駛離月台，雙方各自離開，沒有表示需要職員的協助。

港鐵呼乘客顧己及人，不應阻礙車門及列車運作。

（綜合）